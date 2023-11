19 noiembrie – Ziua Internațională a Bărbatului. Care sunt cei mai de succes bărbați din România în 2023?

Pe data de 19 noiembrie, începând cu anul 1999, se sărbătorește Ziua Internațională a Bărbatului. Din anul 2016, Parlamentul României a votat sărbătorirea Zilei Bărbatului și în România, ca sărbătoare oficială a statului român. Obiectivele acestei zile includ concentrarea asupra sănătății bărbaților și băieților, îmbunătățirea relațiilor dintre sexe, promovarea egalității între sexe și prezentarea de modele masculine de urmat.

Pe site-ul www.barbatidesucces.ro românii au votat care sunt cei mai de succes bărbați din anul 2023. În total au votat 4.179 de persoane iar în top 10 regăsimsportivi, artiști și oameni de afaceri.

Succesul nu se numără, se simte

Dacă ar fi să faci un top al bărbaților de succes din România, te-ai folosi de statistici, de algoritmi, de cifre, de inteligență artificială? Sau l-ai face după cum simți, după cum îți spune intuiția și felul în care sunt percepuți în mentalul colectiv acei bărbați pe care i-ai propune? Un bărbat de succes este unul care se compară constant cu ceilalți, cu concurența? Sau este unul căruia nici măcar nu-i pasă de ce fac și cum se plasează ceilalți, iar singura măsură pe care o are este propria-i persoană?

An de an, avem această curiozitate, de a afla de la voi care sunt cei mai de succes bărbați din România. Suntem siguri că atunci când ne-ați dat răspunsurile nu ați stat să căutați pe internet tot felul de cifre și statistici, și nu v-ați pus răspunsurile la îndoială. Totodată am observat că răspunsurile voastre diferă de la an la an, motiv pentru care repetăm acest top la un interval destul de mare încât să permită o resetare, un refresh, o regândire și o reașezare, în funcție de ce s-a mai schimbat în lume și în voi, în noi toți. Nimic nu rămâne bătut în cuie, nici măcar succesul… sau poate cu atât mai mult succesul.

Succesul e o chestie volatilă. Cei care îl au știu asta foarte bine, prea bine. Azi îl ai, mâine poate căpăta o cu totul altă valență, pentru că succesul nu stă în dovezi incontestabile. Succesul se simte. Se simte de către cei care-l oferă, se simte de către cei care îl primesc și se simte de către cei care și-l doresc. Poți să ai toți banii din lume, dar lumea să nu te perceapă drept o persoană care a cunoscut succesul. Poți face performanță, indiferent de domeniu, dar în mințile oamenilor să nu exiști, atunci când vine vorba de o scară ierarhică a succesului.

Succesul se simte, îl simți și, cel mai important, îl faci să fie simțit de cei din jurul tău. Altfel, atunci când succesul nu e împărtășit, nu e oferit și nu e „simțit”, el se risipește și poate căpăta chiar conotații negative.

Cine este în topul bărbaților de succes din anul 2023?

În top 10 Bărbați de succes 2023 avem doi oameni de afaceri și doi sportivi, restul fiind cântăreți sau actori. În top 10 se regăsesc Tudor Chirilă, Victor Rebengiuc, Gheorghe Zamfir sau David Popovici.

VEZI AICI TOP BĂRBAȚI DE SUCCES ROMÂNIA 2023: https://zilesinopti.ro/barbati-de-succes-2023/

Cum a fost realizat topul?

Topul final a rezultat în urma voturilor online, pe site-ul www.barbatidesucces.ro

Perioada de vot a fost 15 septembrie – 15 octombrie 2023 și, în total, au votat 4.179 de persoane.

Fiecare persoană care a votat a avut posibilitatea să enumere 3 bărbați de succes din România. Locul 1 a primit 100 de puncte, locul 2 a primit 66 de puncte, iar locul 3 a primit 33 de puncte. Topul a rezultat prin adunarea numărului de puncte pentru fiecare nume nominalizat.

Rezultatele votului au fost certificate de firma de studii de piață www.Brandberry.ro