2 aspecte important de stiut, in legatura cu armele airsoft

Pasionatii de arme, care doresc sa experimenteze senzatii asociate situatiilor in care sunt folosite diferite tipuri de arme, au posibilitatea de a se bucura de acestea prin intermediul jocului cunoscut sub denumirea de airsoft.

Acest joc, pe care unii practicanti il considera sport, simuleaza diferite conflicte sau scenarii militare, pentru care se folosesc replici ale armelor reale in vederea punerii in scena a unor strategii militare. Mediul in care acestea sunt organizate este unul controlat si bine organizat.

Deoarece armele de airsoft sunt foarte asemanatoare cu variantele reale, este necesar ca oamenii sa le cunoasca, indiferent ca doresc sa incerce acest sport pentru prima data sau ca deja au prins gustul airsoft-ului.

Armele airsoft nu pot fi utilizate in afara spatiului special dedicat

Cei care au descoperit placerea acestui sport trebuie sa stie faptul ca scoaterea si folosirea armelor din poligonul special amenajat pentru folosirea acestuia este interzisa. In cazul in care exista situatii in care este necesar ca unele arme airsoft sa fie scoase din poligon, pentru a fi mutate dintr-un loc in altul, acestea trebuie sa fie depozitate in huse sau cutii speciale pentru transport.

De asemenea, armele nu pot fi scoase din aceste cutii sau huse in spatiul public, deoarece pot crea panica din cauza asemanarii izbitoare cu armele reale.

Cum functioneaza armele airsoft?

Armele airsoft sunt replici ale armelor reale foarte cunoscute, numai ca sunt neletale deoarece functioneaza la o viteza joasa. Acestea trag cu bile de plastic cu o dimensiune cuprinsa intre 6 si 8 mm, in functie de tipul armei. Principalele tehnologii folosite de aceste replici de arme sunt pe baza de gaz, pe baza de arc sau arme automate electrice.

Fiecare tehnologie are propriile avantaje si dezavantaje, insa cei care doresc sa participe la un joc de airsoft nu trebuie sa omita echipamentul de protectie.

In concluzie, armele airsoft, desi seamana foarte mult cu cele reale, nu sunt letale, motiv pentru care pasionatii de arme sau care isi doresc sa simta adrenalina pot juca diferite tipuri de jocuri strategice sau militare, in care se folosesc astfel de arme.