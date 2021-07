3 metode de reducere a stresului in colectivul companiei

O companie de succes inseamna o multitudine de reusite, dar si un nivel de implicare si munca pe masura. De aici deriva si un nivel ridicat de stres, pe care echipa trebuie sa il gestioneze fara ca acest lucru sa afecteze calitatea muncii.

Daca esti in cautarea unor solutii care sa te ajute sa scazi nivelul de stres in compania si echipa ta, iata cateva lucruri pe care ar trebui sa le ai in vedere si care ar putea sa te ajute.

Ofera echipei experiente si teambuilding-uri

O echipa bine sudata va determina oamenii din ea sa se sprijine mai mult unii pe ceilalti. Pentru a educa cat mai mult spiritul de echipa si pentru a-i ajuta membrii echipei sa se cunoasca mai bine poti sa le oferi vouchere la activitati de grup sau la ateliere creative business, cum sunt atelierele Artizan Urban. Diferit la aceste ateliere este faptul ca motiveaza participantii sa interactioneze si sa isi formeze abilitati de lucru in echipa, sa se distreze si sa construiasca impreuna sau sa gaseasca solutii eficiente, fara presiunea locului de munca, pentru a realiza diferite lucruri. Fie ca este vorba despre ateliere de creatie sau despre ateliere de realizare handmade a unor produse, experienta are ca beneficiu reducerea stresului si detensionarea, lucruri cu adevarat benefice pentru orice echipa puternica.

Ofera echipei tale facilitati de munca

Ar trebui sa stii ca cel putin o treime dintr-o zi este petrecuta de catre angajatii tai la serviciu si ca din acest motiv este nevoie ca si aici ei sa gaseasca cel putin la fel de mult confort ca acasa. Investeste asadar intr-o parcare platita, special pentru angajatii tai, pentru a le usura cautarile inca de la inceputul zilei sau investeste intr-o cafea buna, pentru a le oferi momentul lor de rasfat.

Ofera echipei tale bonusuri si motivatie

Motivatia financiara este cea care ne detemina sa lucram mai bine si mai eficient, insa exista si alte tipuri de motivatii care pot ajuta la mentinerea unui mediu de lucru cat mai prietenos. Abonamentele la sala, abonamentele la inot sau la spa sau alte cadouri corporate personalizate pot aduce un beneficiu major starii de spirit a intregii echipe.

Stresul de la serviciu este adesea punctul de plecare pentru probleme mai mari pe care le pot intampina angajatii tai. Depresia sau senzatia de burn-out sunt probleme importante, pe care nu le poti trece cu vederea. Alege o modalitate inspirata de reducere a stresului si bucura-te de un mediu linistit in compania ta, alaturi de angajati fericiti.