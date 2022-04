3 modele de inele de logodna care vor face cererea in casatorie mai speciala

Momentul cererii in casatorie este unul incarcat de emotii atat pentru viitoarea mireasa, cat si pentru viitorul ginere, care s-a ocupat de organizarea intregului moment, iar uneori chiar si pentru cei care iau parte la eveniment.

Oriunde ar avea loc aceasta cerere sau cate persoane ar fi de fata, un element este esential, pentru a marca decizia celor doi indragostiti de a-si petrece restul vietii impreuna. Acesta este inelul de logodna.

Inelele de logodna sunt caracterizate de prezenta unui singur diamant, motiv pentru care se mai numesc si solitare. Cu toate acestea, modelele de inele de logodna cu diamante sunt numeroase, astfel incat orice femeie sa fie convinsa sa accepte cererea iubitului sau.

Astfel ca cei care doresc o cerere in casatorie care sa fie si mai speciala, pot alege un model inedit de inel de logodna, dar care sa pastreze principalele criterii care il definesc. Pentru acest lucru pot alege din urmatoarele recomandari:

Inel de logodna cu diamant solitare si inimi

Acest model de inel de logodna iese in evidenta prin forma pe care o are soclul in care este fixat diamantul, ale carui cleme au forma de inima. De aceea, acest model poate fi ales de persoanele romantice, pentru o cerere in casatorie care are lor la apusul soarelui, intr-un loc special.

Inel de logodna cu diamante

Diamantul acestui model de inel nu mai este solitare, ci este inconjurat de alte mici diamante, dispuse atat in jurul diamantului principal, cat si in laterale, care ii ofera o stralucire aparte. Un astfel de inel este potrivit unei femei cu incredere in sine, dar sensibila la frumos si cu gusturi rafinate.

Inel de logodna cu diamant negru

Pentru femeile nonconformiste, dar care isi doresc un inel de logodna cu diamant, se poate alege un astfel de inel cu diamant negru. Datorita culorii, acesta iese din tipare, dar pastreaza forma clasica a inelului de logodna.

In concluzie, exista o mare varietate de modele de inele de logodna, pentru orice gust si orice buget, astfel incat orice cuplu sa porneasca in viata conjugala cu dreptul.