3 motive pentru care sa apelezi la o casa de servicii funerare

Decesul unei persoane dragi este un moment foarte dureros pentru orice familie, astfel ca organizarea procesiuni de inmormantare poate fi cu atat mai stresanta. De aceea, casele de servicii funerare vin in ajutorul familiilor indoliate cu o gama completa de servicii.

Cu toate ca popularitatea acestor servicii funerare a crescut mult in ultimii ani, inca mai sunt oameni sceptici in a apela la ajutorul unei case funerare pentru organizarea inmormantarii. Pentru ca si acestia sa inteleaga cat de important este acest ajutor, in continuare sunt prezentate o serie de motive care au rolul de a-i convinge:

Casa funerara se ocupa de toate aspectele inmormantarii

Indiferent in ce loc a avut decesul sau daca decedatul trebuie ridicat de la morga ori repatriat, o casa funerara se va ocupa de toate demersurile pentru aducerea acasa a corpului neinsufletit, precum si de pregtirea acestuia: imbaiat, imbalsamat, imbracat si aranjat (tuns, barbierit, coafat, machiat). Chiar si documentele necesar pot fi obtintute cu ajutorul unei case funerare.

De asemenea, sicriul si toate cele necesare inmormantarii vor fi puse la dispozitie de casa funerara aleasa, care detine inclusiv masini mortuare speciale.

Pachetele de servicii funerare sunt pentru orice buget

Casele funerare au mai multe tipuri de pachete de servicii, astfel incat sa se potriveasca atat bugetelor minime, cat si cerintelor exclusiviste. De exemplu, majoritatea acestor furnizori de servicii au in portofoliu un pachet de servicii care poate fi achitat cu ajutorul de inmormantare primit de la stat, in baza talonului de pensie al decedatului.

Parastasul este inclus in pachetul de servicii

Orice inmormantare se finalizeaza cu un parastas de pomenire a celui trecut in nefiinta. Bucatele necesare pentru pomenire, care sunt adaptate cerintelor familiei sau randuielilor bisericesti, sunt pregatite adesea tot de casele funerare. La fel este si in cazul batistelor si prosoapelor care se ofera celor care il conduc pe ultimul drum pe cel adormit.

Toate aceste servicii vin sa usureze povara familiilor indoliate, care astfel au timp sa isi planga si sa isi ia la revedere de la persoana draga care a trecut in randul celor drepti.