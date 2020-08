3 modele de rochii de cununie in culori pastel din Colectia Myfashionizer. Tu ce alegi?

Materiale diafane, vaporoase, dantela lucrata fin sau voal, toate acestea reprezinta panza pe care se astern culori pastel, intregind, astfel, un tablou perfect. Nu este vorba insa despre o pictura realizata de un artist celebru, ci de rochii rafinate, pe care ai vrea sa ai cat mai multe ocazii speciale sa le porti. Nu de putine ori poate ai fost pusa in dificultate de anumite culori, pe care te-ai gandit ca nu le poti asorta usor. in realitate, insa, lucrurile sunt mult mai simple. Rochiile in nuante delicate sunt de un rafinament aparte. Trebuie doar sa o gasesti pe cea care ti se potriveste pentru a crea o tinuta aparte.

Romantica in roz

Rozul este culoarea dragostei, fiind considerata cea mai… romantica. Iata un motiv pentru care au fost create rochii de cununie intr-una dintre cele mai delicate nuante. Exista nenumarate modele de Rochite de cununie midi, insa unele dintre ele armonizeaza culoarea cu designul. O rochie care pune accent pe talie va scoate in evidenta formele armonioase ale trupului, liniile suple, placute privirii. in combinatie cu rozul delicat, tinuta devine perfecta pentru un eveniment important din viata ta, fie ca este vorba despre propria ta cununie sau poate vrei sa porti rochita in momentul in care o persoana la care tii spune “Da” in fata ofiterului de stare civila.

Rafinata in culori pastel

Fara indoiala dantela reprezinta rafinament. Modul fin in care aceasta este lucrata, delicatetea cu care “cade” pe corp si nu in ultimul rand senzualitatea pe care o confera i-au facut pe designeri sa creeze unele dintre cele mai reusite Rochii pentru cununie care au incorporate aceasta tesatura deosebita. Combinate cu voal si culori pastel, asemenea rochii sunt perfecte pentru a-ti oficializa dragostea. Cu siguranta, cu asemenea tinute nu ai cum sa dai gres.

Vesela in rochita baby doll

Buna-dispozitie este calea spre un eveniment de succes. Chiar si cu micile interferente ce pot aparea in organizare, distractia va fi garantata daca toata lumea este cu zambetul pe buze. Ei bine, chiar si aceasta veselie poate fi “ajutata” printr-o tinuta bine aleasa. O rochie midi baby doll pentru cununie iti confera, prin designul ei, o atitudine vesela, gata de distractie. Rochita cu decolteu, maneci lungi, cu dantela si voal este alegerea perfecta.

Fii inspirata

Cu siguranta atunci cand esti invitata la un eveniment deosebit sau poate chiar tu esti in rolul principal cu o anumita ocazie – fie ca este vorba despre cununie sau poate despre un botez – primul lucru care iti trece prin minte este: “Cu ce ma-mbrac?” . Poate fi o provocare, insa poate fi si o placere daca stii unde sa cauti rochia perfecta pentru orice ocazie. Zeci de rochii lungi, scurte, clasice sau cu design modern, albe, in culori pastel sau puternice au fost alese si sunt expuse in magazinul online Myfashionizer.ro. Relaxata, de acasa, poti vizualiza o colectie impresionanta de modele. Trebuie doar sa te decizi ce rochita ti se potriveste.