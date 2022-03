3 utilizari, mai mult sau mai putin surprinzatoare, ale apei la bidon!

Apa la bidon este una dintre cele mai bune variante de a consuma lichidul esential vietii, din cateva motive mai mult sau mai putin evidente.

In primul rand, aceasta este 100% microbiologic pura si netratata, spre deosebire de apa de la robinet, care in Romania este plina de impuritati, nefiind potabila.

In al doilea rand, avand in vedere capacitatile mari ale unui bidon (19 litri), este clar ca, in cazul achizitionarii unui astfel de produs, pretul platit per litru va fi mai mic decat in cazul sticlelor la 0,5 litri, 1 litru sau 2 litri.

Nu in ultimul rand, bidoanele se cupleaza la un dozator, care va raci, respectiv incalzi apa si te va ajuta sa o… dozezi corespunzator pe parcursul zilei, in pahare de 200-250 de mililitri.

Citind acest articol in continuare, vei afla trei utilizari, mai mult sau mai putin surprinzatoare, pe care apa la bidon le are si care te vor convinge sa cumperi saptamanal sau poate chiar mai des astfel de recipiente, dar si echipamentul dedicat lor.

Fara alte introduceri, iata cele trei intrebuintari descoperite cu ajutorul H2On, companie care livreaza apa la domiciliu si la birou, in aceeasi zi, in toata tara:

1. Asigurarea hidratarii zilnice. In primul rand, apa la bidon te ajuta sa te hidratezi in mod corespunzator, adica sa consumi minimum 2 litri pe zi de apa de calitate. Din pacate, in tara noastra, in special cei din generatia tanara, activa din punct de vedere profesional, nu beau suficienta apa, fie din cauza stresului si a ritmului galopant al vietii, fie pentru ca prefera alte bauturi (sucuri, cafea, ceaiuri, bere, alte tipuri de alcool). Totusi, asa cum spune Nathaniel Geana, proprietarul H2On, apa este singurul lichid care aduce sanatate si bunastare, in timp ce toate celelalte puncteaza doar la capitolele gust, fericire, satisfactie de moment.

2. Principalul suport pentru dieta cu apa. De asemenea, apa la bidon te poate ajuta sa slabesti pana la 10 kilograme in trei saptamani, fiind principalul „ingredient” al unei diete bazate in mare parte pe aport de lichide. Astfel, in fiecare dimineata, pe stomacul gol, se recomanda un pahar mare de apa calduta, cu zeama de lamaie. Apoi, pe parcursul zilei, se va consuma un pahar de 200 de mililitri de apa, la temperatura camerei, la fiecare 30 sau 60 de minute. In rest, dieta trebuie sa contina ceaiuri si limonade fara zahar (nu cafea, sucuri sau alcool) si alimente sanatoase, cu un raport optim de carbohidrati (legume, fructe, cereale integrale, proteine de calitate, grasimi sanatoase).

3. Prepararea bauturilor fierbinti preferate. Nu in ultimul rand, asa cum spuneam si mai sus, apa la bidon se poate incalzi cu ajutorul dozatorului, fiind folosita pentru prepararea bauturilor fierbinti favorite: ceaiuri, cafea instant, ciocolata calda, magneziu sau calciu efervescent etc. In concluzie, achizitionarea unui dozator si a bidoanelor si includerea apei in rutina zilnica, in cantitatile recomandate de specialisti, vor aduce numai beneficii pentru bunastarea ta si a organismului tau, avand acelasi efect si asupra celorlalti membri ai familiei sau asupra colegilor.