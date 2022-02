4 idei de cadouri smart pentru Ziua Indragostitilor

Ziua Indragostitilor este ziua in care avem un motiv in plus sa ne exprimam iubirea si aprecierea fata de persoana iubita mai mult ca oricand. In plus, aceasta zi este un prilej perfect pentru a oferi un cadou de apreciere si multumire pentru ceea ce suntem si am devenit alaturi de persoanele dragi. Echipa The PhoneGeeks de la EuroGsm iti ofera cateva idei de cadouri cu care sa iti surprinzi partenerul sau partenera si de care se poate bucura in fiecare zi:

Gadgeturi pentru clipe de relaxare si distractie

Daca persoanei dragi ii place sa asculte muzica des, castile Bluetooth cu bass puternic sunt un cadou de care se poate bucura pe o perioada mai lunga de timp. De exemplu, un model de casti cool sunt JBL Tune 510, fiind extrem de confortabile si redau sunete clare. In plus, acestea au o autonomie de 40 de ore. Pentru cei care prefera sa-si dinamizeze fiecare zi cu melodiile preferate, este o alegere de cadou inedita. O alta optiune de casti, cu design modern si ergonomic sunt Samsung Galaxy Buds Live, care ofera o experienta a muzicii unica si se potrivesc perfect pe forma urechii, astfel incat sa poata fi utilizate pentru orice tip de activitate.

Totusi, daca stii ca in locul unor casti ar prefera o boxa Bluetooth inteligenta pentru mai multa distractie impreuna, JBL GO3 ofera sunete originale cu bass puternic in orice spatiu te-ai afla. In plus, modelul celor de la JBL este deja cunoscut pentru claritatea sunetului si pentru faptul ca se conecteaza rapid la orice dispozitiv. Pe de alta parte, boxa portabila Logitech Utimate Ears Boom 3 este de asemenea, o alegere potrivita pentru jumatatea ta, intrucat garanteaza bass profund, sunet echilibrat la 360 de grade si control al muzicii cu o singura atingere.

Smartphone-uri performante pentru fotografii de exceptie

Ziua Indragostitilor readuce armonia in cuplu si este un prilej perfect sa oferi un cadou de care persoana iubita sa se bucure cat mai mult timp si mai ales, sa ii fie util in activitatile sale zilnice. Astfel, un telefon puternic, care face fata cu un stil de viata activ este ideal pentru oricine. Modelul Xiaomi Redmi Note 10 Pro are o camera de 108MP, ceea il face sa fie un cadou perfect pentru partenerii sau partenerele carora le place sa surprinda fiecare moment si sa captureze fotografii artistice. Telefonul vine cu numeroase functii avansate pentru a contura imagini uimitoare.

Un alt smartphone puternic si fluid, care poate reprezenta cadoul mult asteptat, este Samsung Galaxy S21 FE 5G. Acesta nu doar ca are un ecran cu derulare rapida, Super Smooth 120Hz, ci si un mod de filmare duala, pentru clipuri gata de incarcat pe retelele de socializare.

Smartwatch-uri pentru zile pline de energie

Pentru iubitorii de sport exista si aici optiuni de cadouri foarte utile pentru performanta si motivatie maxima la fiecare antrenament. Persoanele care practica sport constant este posibil sa fie familiarizate deja cu cele mai performante si noi gadgeturi pentru monitorizarea atenta a activitatii. Surprinde-ti jumatatea cu un smartwatch de exceptie, cum ar fi Garmin Fenix 6s, care vine cu senzori de monitorizare a pulsului, baterie rezistenta pana la 9 zile, moduri sport diverse si functie de plata contactless, direct cu ceasul. Acesta este un model potrivit atat pentru barbati , cat si pentru femei.

Alta varianta de smartwatch, usor mai elegant de aceasta data, este Amazfit GTR 3 Pro. Vine cu un design simplu, care poate fi asortat la orice tinuta. In plus, evalueaza precis parcursul activitatii zilnice si a nivelului de stres la care ai fost expus.

Gadgeturi utile pentru casa

O alta idee de cadou pentru persoana iubita este robotul aspirator Realme TechLife. De ce ar fi un cadou potrivit? Tocmai pentru a petrece mai mult timp in doi si pentru a te bucura de o casa smart cu gadgeturi utile. Acest model aspira si da cu mopul in timp ce orice cuplu poate viziona un film sau poate iesi la o cina in oras. Este o tehnologie avansata, intrucat are sistem de incarcare automata si de detectare a intregului spatiu, fiind controlat direct din aplicatia de mobil. Bucura-te de mai mult timp cu jumatatea ta si lasa tehnologia sa se ocupe de casa ta.

In schimb, daca partenerul sau partenera si-a dorit mereu un mic ajutor in casa, Google Nest Mini Smart Home (2nd gen) devine asistent personal cu o singura apasare de buton. Poti reda muzica, verifica vremea sau poti asculta stirile, printr-o simpla comanda vocala catre Google.

Ziua Indragostitilor te aduce mai aproape de persoana iubita, asa ca merita sa iti arati aprecierea si grija fata de aceasta cu un cadou util, de care se poate folosi in fiecare zi. Daruieste iubire in stil smart!

Echipa ThePhoneGeeks, EuroGsm