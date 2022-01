5 vedete internationale care sunt pasionate de flori si plante

Suntem obisnuiti sa vedem in presa, pe internet sau la televizor diferite stiri despre viata amoroasa sau despre proiectele celor mai renumiti actori din intreaga lume. Cu toate acestea, exista si anumite detalii captivante pe care nu le stim precum hobby-urile sau interesele personale.

Fanii adevarati se interseaza in amanunt de tot ce inseamna viata artistilori preferati si vor sa afle care sunt pasiunile lor, una dintre acestea fiind cea pentru flori. Sunt multe vedete pasionate de cresterea si ingrijirea plantelor! Daca esti si tu esti pasionat de flori si cumperi frecvent flori de la o florarie din Constanta online sau de oriunde din tara, vei fi interesat sa afli ce vedeta se ocupa in timpul liber de ingrijirea florilor si a gradinii.

Leonardo Di Caprio

Renumitul actor castigator de Oscar si alte premii cinematografice, Leonardo Di Caprio este si un iubitor de plante si flori. Acesta are propriile solarii si specii de flori preferate de care se ocupa chiar in gradina sa. Totodata, artistul a solicitant floristilor profesionisti sa ii decoreze cu flori casele din LA si Europa inainte de a sosi el acolo, pentru a se bucura de culorile si de parfumul lor. Multitudinea de flori si de plante il linisteste si il face sa se simta mai bine si sa se elibereze de stres.

Elton John

Renumitul cantaret Elton John este un mare iubitor de flori, insa nu multa lume stie acest lucru. Se spune ca vedeta a cheltuit in urma cu mai bine de 10 ani o suma uriasa pentru a-si decora locuinta cu cat mai multe tipuri de flori colorate si frumos parfumate.

Katy Perry

Un alt fan al florilor si al plantelor este cantareata renumita Katy Perry. Ii plac florile colorate, proaspete si a declarat ca isi cumpara in fiecare zi bujori si hortensii, acestea fiind preferatele ei. Ea a primit foarte multe flori de ziua ei de la iubitul sau care stia de pasiunea pe care o are. Acesta a vrut sa ii faca o surpriza placuta, iar fanii au fost incantati sa afle despre gestul lui.

Jennifer Garner

Jennifer Garner, renumita actrita si producatoare de filme americane, este si ea pasionata de flori. Ea chiar frecventeaza pietele din Boston si Los Angeles ale fermierilor pentru a cumpara floarea soarelui si gladiole, preferatele ei. O alta dovada a pasiunii ei pentru aceste delicate plante este faptul ca a ales pentru fetele sale nume de flori.

Oprah Winfrey

Binecunoscuta realizatoare de televiziune din America si de talk show Oprah Winfrey a declarat de multe ori pasiunea ei pentru flori, plante si legume. Aceasta are in curtea sa numerosi trandafiri si detine si o ferma de legume organice in Hawaii.