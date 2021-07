Cum obţii o productivitate crescută la rapiţă: hibrizi performanţi şi lucrări esenţiale

Ulei pentru consum, biodiesel, hrană pentru animale. Rapiţa este una dintre cele mai apreciate plante de cultură în ţara noastră, pentru multele avantaje pe care le oferă fermierilor.

Dincolo de asta, noile tehnologii de cultură şi hibrizii apăruţi în ultimii ani au permis fermierilor să obţină producţii ridicate, în ciuda condiţiilor climatice uneori dificile din ţara noastră. Cu exceptia anilor afectati de seceta, isSuprafaţa cultivată cu rapiţă a crescut constant în ultimii zece ani, iar cererea e în continuare ridicată.

Iată ce avantaje principale oferă cultivarea rapiţei:

este o plantă cu productivitate sporită: dintr-o tonă de seminţe de rapiţă se pot obţine în jur de 400-450 de kilograme de ulei şi 500-550 de kilograme de şroturi;

resturile rămase în urma extragerii uleiului de rapiţă sunt folosite ca hrană pentru animale, pentru că sunt o sursă foarte bună de proteine;

elibereaza terenul devreme si este o foarte buna premergatoare pentru numeroase cultuiri inclusiv pentru cerealele de toamna ancreşte fertilitatea solului şi este o plantă ideală pentru fermierii care practică rotaţia culturilor;

împiedică eroziunea solului pe terenurile în pantă;

este una dintre plantele preferate de albine, care pot produce între 35 şi 100 de kilograme de miere de pe un hectar de teren plantat cu rapiţă;

cultura rapiţei nu ridică probleme în ceea ce priveşte lucrările, care pot fi făcute în totalitate mecanizat.

Cum obţii o productivitate crescută la cultura de rapiţă

Aşa cum spuneam mai sus, cultura rapiţei nu are nevoie de lucrări agricole speciale importante, însă fermierii trebuie să ţină cont de câteva lucruri esenţiale în materie de tehnologie a culturii, dacă vor să obţină o productivitate sporită. Iată ce trebuie să ai în vedere în continuare.

Pregătirea terenului pentru însămânţare. Rapiţa poate fi plantată pe orice tip de sol, însă preferatele ei sunt solurile bogate, mijlocii. Arătura se face la o adâncime normală, de 18-22 de centimetri, după care se discuieşte şi se pregăteşte patul germinativ cu ajutorul unei grape cu discuri sau cu un cultivatori. Rapita se preteaza si la sisteme cu lucrarile minime ale solului.

Fertilizarea. Rapiţa este o cultură care are nevoie de cantităţi ridicate de fosfor şi alte substanţe necesare pentru a se dezvolta şi a rezista în condiţii climatice adverse. E o etapă importantă pe drumul către o productivitate sporită, aşa că e important să ştii dinainte cum se face fertilizarea culturii de rapiţă şi care sunt cantităţile optime de fertilizatori care sunt recomandate de producători.

Alegerea unor hibrizi de calitate, cu potential de productie ridicat, cu rezistenta sporita la boli si care sa permita aplicarea untor tehnologii moderne de erbicidare ecare să reziste atacurilor dăunătorilor, bolilor şi buruienilor care afectează culturile. Sămânța de rapiță își pierde capacitatea germinativă repede, astfel încât se recomandă folosirea la semănat a materialului recoltat în același an.

Care sunt cei mai performanţi hibrizi de rapiţă

În culturile de rapiţă din România sunt folosite câteva zeci de soiuri de rapiţă, însă cei mai potriviţi pentru condiţiile agroclimatice de la noi din ţară sunt hibrizii de rapita, pentru că rezistă mai uşor la secetă şi sintetizează rapid substanţele nutritive din sol. De asemenea, pentru agricultori este important gradul de productivitate pe care îl oferă aceşti hibrizi, dar şi caracteristicile lor genetice şi agronomice, care pot afecta drastic productivitatea unei culturi.

Iată câţiva dintre cei mai căutaţi şi mai productivi hibrizi de rapiţă de la noi din ţară.

Seminţe hibrid de rapiţă InVigor 1166CL

Acesta este un hibrid de rapiţă de toamnă din gama Clearfield®, care s-a adaptat foarte bine climatului din România. Este foarte rezistent la iernare şi la frângere, iar seminţele lui oferă un conţinut ridicat de ulei. De asemenea, conţine gena Rlm7, care îl protejează cu succes de atacul putregaiului negru (Phoma lingam). Acest hibrid are o vigoare timpurie excelentă si o toleranta foarte buna la scuturare .

Seminţe hibrid de rapiţă InVigor 1266CL

Este un hibrid Clearfield® de rapiță de toamnă, care poate oferi agricultorilor producţii foarte ridicate. Se poate adapta cu uşurinţă unor condiţii diverse din punct de vedere al mediului agricol. Acest hibrid cu maturitate semitimpurie este caracterizat printr-o rezistenţă foarte bună la temperaturi scăzute şi o vigoare ridicată.

Planta are o înălţime peste medie, o rezistenţă crescută la frângere şi conţinut de ulei foarte ridicat în seminţe. Unul dintre marile lui avantaje este prezenţa genei RIm7, care conferă acestui hibrid o rezistenţă sporită în faţa putregaiului negru (Phoma lingam), una dintre cele mai periculoase boli pentru culturile de rapiţă.

Seminţe hibrid de rapiţă InVigor 1165

Acest hibrid are avantajul unei capacităţi mari de producţie, la o densitate recomandată de 40-50 de plante pe metru pătrat. Este caracterizat printr-o rezistenţă crescută la iernare, o dezvoltare rapidă în primele faze ale ciclului vegetativ, conţinut ridicat de ulei în seminţe şi o rezistenţă mare la frângere. De asemenea, are o toleranţă foarte bună la Verticillium şi la scuturare şi rezistă cu bine atacurilor provocate de boli, între care Phoma este cea mai periculoasă.

Seminţe hibrid de rapiţă InVigor 1170

La fel ca hibridul anterior, acesta face parte din categoria hibrizilor convenţionali de rapiţă de toamnă. E caracterizat printr-o toleranţă foarte bună la Phoma şi Verticillium şi este utilizat de fermierii care preferă culturi cu o bună vigoare în primăvară, mai ales în contextul unor ierni dificile. Şi acest hibrid foarte performant conţine gena Rlm7, care ajută planta să reziste cu succes atacurilor putregaiului negru. Are, de asemenea, o toleranţă crescută la scuturare.

Seminţe hibrid de rapiţă InVigor 1188

Vorbim acum despre un hibrid de rapiță de toamnă cu o stabilitate excelentă a producției, care poate fi cultivat cu succes pe toate tipurile de sol, inclusiv pe cele ușoare. Are o vigoare timpurie și oferă toleranţă la iernat. Este o plantă cu o înălţime peste medie, dar are o toleranţă la frângere mare şi conţinut de ulei ridicat. La fel ca ceilalţi hibrizi prezentaţi mai sus, conţine gena Rlm7, care îi conferă o rezistenţă sporită la Phoma. Are, de asemenea, o toleranţă crescută la scuturare.

Pe piaţa din România se află şi alţi hibrizi adaptaţi pentru condiţiile climatice din ţara noastră, deşi sunt preferate seminţele de rapiţă de toamnă, cultivate pe o suprafaţă mult mai mare decât rapiţa de primăvară.

Printre soiurile de hibrizi cu producţii medii, de peste 4,4 tone la hectar, se numără Dinasty, Sitro, Exocet, Exagone, Safran, Neptune, Karibik, Artist, Betty, Astrid sau Ilia, care rezistă cu bine în condiţiile climatice din România.

Cum protejezi cultura de rapiţă

Rapiţa este o cultură sensibilă, mai ales în perioada de început a ciclului vegetativ, aşa că are nevoie de o serie de măsuri clare, care să poată să o protejeze de diverşii factori care ar putea provoca pagube.

Combaterea buruienilor este unul dintre factorii importanţi pentru obţinerea unei producţii superioare din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Plantele monocotiledonate şi dicotiledonate sunt cele mai frecvente în culturile de rapiţă, aşa că trebuie să le combaţi cu un erbicid (aici de pus link pe Cleranda) acu eficacitate maximă, aplicat dupa depli preferat înainte sau imediat ce buruienile au răsărit.

Printre cele mai frecvente plante întâlnite în culturile de rapiţă se numără mușețelul, romanița, turița, muștarul sălbatic, știrul, traista-ciobanului, samulastra de cereale şi macul.

De asemenea, o importanţă majoră trebuie acordată bolilor care pot afecta această cultură. Iată care sunt principalii agenţi patogeni la rapiţă:

putregaiul negru;

alternarioza;

putregaiul cenușiu;

făinarea;

putregaiul alb.

Şi dăunătorii pot face ravagii într-o cultură lăsată neprotejată. Printre cei mai frecvenţi sunt viespea rapiţei, puricii rapiţei, gărgăriţa tulpinilor, păduchele cenuşiu al cruciferelor şi gărgăriţa seminţelor. Recomandarea specialiştilor este folosirea unor insecticide şi a unor fungicide omologate, în cantităţile recomandate de producători, conform instructiunilor de pe eticheta produselor, pentru a combate efectele devastatoare ale dăunătorilor şi ale bolilor.

Aşadar, o combinaţie de hibrizi performanţi, aleşi cu grijă, măsuri fitosanitare dedicate şi lucrări agricole eficiente pot ajuta orice fermier să obţină o cultură de rapiţă superioară şi cu o productivitate sporită.