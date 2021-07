Ce sa faci atunci cand apare o bresa de securitate intr-un plan de servere dedicate?

Internetul nu este un mediu sigur, iar bresele de securitate apar din ce in ce mai frecvent. Acestea iti pot distruge reputatia si atrag adesea pierderi financiare. Desi, in majoritatea cazurilor, tintele sunt proprietari de afaceri mici si medii, inclusiv un brand stabil pe servere dedicate poate avea de suferit. Iata ce trebuie sa stii ca sa treci peste o astfel de situatie!

Ia masuri de securitate imediat

Primul pas pentru a bloca o bresa este sa incerci sa o opresti singur. Atunci cand are loc un asemenea eveniment, sunt sanse mari sa nu fie afectat tot website-ul. In schimb, se ajunge intr-o singura zona si apoi lucrurile avanseaza.

Actionand rapid poti opri raspandirea virusului. Pentru asta, reseteaza toate parolele si iesi din sesiunile de login unde este posibil. In unele cazuri, poti bloca inclusiv accesul de autentificare pentru alte IP-uri. Ulterior, este necesar un backup cu fisierele anterioare. Asa se vor sterge codurile rau intentionate si sistemul se va intoarce in starea initiala.

Analizeaza atacul

O investigatie a atacului pe servere dedicate te ajuta sa intelegi din ce categorie face parte acesta, precum si motivul pentru care a avut loc. Exista mai multe tipuri de amenintari cibernetice, fiecare fiind construite in mod diferit. Spre exemplu, un vierme informatic incepe sa modifice resursele si este invizibil in timp ce face acest lucru. Pe de alta parte, calul troian copiaza informatiile private si poate oferi acces oricui la acestea. Apare drept urmare a instalarii diverselor programe de pe internet sau din cauza emailurilor de tip spam.

Un alt tip de atacuri comune sunt cele DDoS. Scopul lor este adesea prabusirea serverului, fiind lansate de catre competitori. Se pot utiliza si ca o distragere de atentie, pentru a se produce alte atacuri simultan. Trebuie sa verifici daca sunt furate date de la clienti, deoarece in unele business-uri acestea sunt solicitate. Pentru o protectie avansata a achizitilor efectuate cu carduri de credit, este necesar sa beneficiezi de un certificat SSL premium.

Anunta audienta

Probabil acest pas nu vrei sa-l urmezi, deoarece te gandesti la faptul ca oamenii vor sa stie faptul ca la tine se afla intr-un mediu sigur. Ei bine, atunci cand se produc brese de securitate pe servere dedicate, acestea se observa si apar probleme.

Din acelasi motiv, trebuie sa te asiguri ca vizitatorilor nu li s-a furat bani si nici nu li s-au utilizat datele in alte moduri. E esential sa nu ascunzi ce s-a intamplat, chiar daca n-au existat pierderi initiale.

In felul acesta le vei castiga tuturor increderea si vei fi apreciat pentru transparenta de care dai dovada. Creeaza o serie de emailuri si de postari pe social media care sa explice situatia si ceea ce se va face in continuare. Este bine sa te informezi in legatura cu practicile GDPR pentru a sti cum sa formulezi mesajul mai bine.

Efectueaza un audit de securitate

Aceasta etapa nu este neaparat necesara, dar ar putea fi de mare ajutor. Chiar daca au fost indreptate toate problemele, identificarea zonelor sensibile pe website reprezinta un mod de preventie bun pentru viitor.