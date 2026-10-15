709 cereri de finanțare depuse pentru participarea la „Programul pentru Reușita Învățământului primar prin Măsuri Integrate de Intervenție” (PRIMII), lansat de Ministerul Educației și Cercetării

Programul pentru Reușita Învățământului primar prin Măsuri Integrate de Intervenție (PRIMII) continuă, la nivelul învățământului primar, logica de intervenție consacrată de Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, care s-a adresat cu precădere ciclului gimnazial, și valorifică instrumentele deja existente în sistem: Indexul Național de Vulnerabilitate Școlară pentru Învățământul Primar și Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație, ambele dezvoltate împreună cu Banca Mondială, precum și Indicele de Risc Comunitar dezvoltat de UNICEF.

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian:

„Am încercat să simplificăm semnificativ cererea de finanțare, să reducem birocrația asociată depunerii și implementării proiectelor și să avem o selecție bazată pe indicatori obiectivi privind nevoile școlii și ale – o schimbare de abordare prin care să atragem școlile să aplice pentru a obține finanțarea. Numărul mare de cereri de finanțare ne arată că această abordare a fost bine primită în țară. Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru implicare, atât celor din minister și inspectorate, cât și celor din școlile care au răspuns apelului de finanțare!

PRIMII va însemna sprijin real pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile și este un mecanism real pentru prevenirea analfabetismului funcțional și reducerea abandonului școlar. Practic, vorbim de aproape o dublare a finanțării standard primite de fiecare elev din aceste școli, dedicată integral activităților remediale și celor de accelerare a învățării, în special în zona alfabetizării funcționale și științifice.”

PRIMII are o valoare de peste 1,21 miliarde de lei și urmărește să sprijine aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar, pe parcursul a trei ani.

Finanțarea poate fi folosită pentru:

⇒ activități de tip „Școala după Școală”, inclusiv lecții individualizate și activități de recuperare;

⇒ activități extracurriculare și extrașcolare;

⇒ materiale didactice și resurse educaționale pentru activități remediale și de sprijin;

⇒ hrană pentru elevii participanți;

⇒ consiliere și terapie pentru elevi, precum și consiliere parentală.

Proiectul va fi implementat în perioada 2026-2029, finanțarea fiind asigurată din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027, Prioritatea 6, Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație, obiectivul specific ESO4.6, acțiunile 6.f.1 și 6.f.2.