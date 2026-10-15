Program de perfecționare gratuit pentru peste 3.000 de specialiști din asistență socială care lucrează cu persoane vârstnice

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale începe înscrierile la programul de perfecționare dedicat specialiștilor din asistență socială care lucrează cu persoane vârstnice în cadrul proiectului „ADAPT – Programe de formare adaptate pentru specialiștii și îngrijitorii informali care lucrează cu persoanele vârstnice” (cod SMIS 345176).

Participarea la programele de formare este gratuită și oferă o certificare recunoscută național (ANC), precum și o subvenție financiară ca stimulent pentru participarea la programele de formare, în limita bugetului disponibil și în condițiile impuse de legislația în vigoare.

În total, 3.243 de profesioniști din cadrul SPAS și al serviciilor sociale publice sau private din toată țara vor putea participa la cursuri gratuite de perfecționare, cu o durată de 40 de ore, organizate online în cadrul proiectului ADAPT. Printre categoriile profesionale eligibile se numără asistenții sociali, managerii și supervizorii în servicii sociale, tehnicienii de asistență socială, lucrătorii sociali și funcționarii publici cu atribuții în domeniul asistenței sociale, care lucrează cu persoane vârstnice.

Temele abordate vizează aspecte esențiale pentru modernizarea serviciilor sociale, precum managementul de caz, evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice, prevenirea abuzurilor și utilizarea instrumentelor digitale în activitatea profesională.

Înscrierea se poate face individual, de către candidați, sau prin intermediul instituțiilor angajatoare, care pot transmite o expresie de interes împreună cu dosarele de candidatură ale propriilor angajați.

Documentele trebuie completate folosind modelele prevăzute în Ghidul candidatului – Metodologie de înscriere în grupul țintă pentru participarea la programele de calificare sau perfecționare organizate în cadrul proiectului ADAPT.

Ghidul și documentele necesare (Anexele nr. 5-8) sunt disponibile pe site-ul MMFTSS, în secțiunea dedicată proiectului ADAPT: https://mmuncii.gov.ro/proiect-adapt/

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să aibă cetățenie română sau reședință legală în România și vârsta de minimum 18 ani; să dețină nivelul de studii corespunzător programului de formare ales; să fie angajați în cadrul unui SPAS sau al unui serviciu social public ori privat; să dețină deja o calificare, o perfecționare sau o specializare în domeniul asistenței sociale ori într-un domeniu conex și să desfășoare activități în domeniul asistenței sociale pentru persoane vârstnice.

Dosarele pot fi depuse, până la ocuparea integrală a locurilor disponibile, prin una dintre următoarele modalități:

Online: la adresa de e-mail adapt@mmuncii.gov.ro , cu documentele scanate în format PDF și cu mențiunea „Perfecționare” în subiectul mesajului;

la adresa de e-mail , cu documentele scanate în format PDF și cu mențiunea „Perfecționare” în subiectul mesajului; Fizic: la Registratura Generală a MMFTSS, str. Dem I. Dobrescu nr. 2–4, sector 1, București, cod poștal 010026.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot apela numărul 0757 577 868, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00–14:00, sau pot scrie la adresa adapt@mmuncii.gov.ro .