Grup de drone depistat în Marea Neagră. Una dintre ele a pătruns în spațiul național

Un grup de drone a fost detectat de radarele MApN în noaptea de miercuri spre joi în apropierea Insulei Șerpilor, una dintre ele intrând timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României.

Potrivit MApN, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

La ora 01:34, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, după care a dispărut de pe radar.

Ulterior, ca urmare a semnalării altor ținte aeriene la aproximativ 77 km est de Insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Fetești, au fost ridicate de la sol.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 04:57 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 05:46.