OVERTIME: când munca ne acaparează viața – o nouă premieră teatrală la Cluj



Un spectacol despre costul uman al suprasolicitării și al presiunii de a performa, creat de artiști independenți clujeni și însoțit de expoziția „Despre muncă”.

Spectacolul OVERTIME, o producție a Asociației Teatrale Shoshin, poate fi văzut pe 20, 21 și 30 octombrie, precum și pe 10 și 25 noiembrie, de fiecare dată de la ora 19:00, la ZIZ – Art and Social Area din Cluj-Napoca, str. Paris nr. 5. În regia semnată de Györgyjakab Enikő și Köllő Csongor, producția explorează suprasolicitarea, relația noastră cu munca și modelele de lucru ce ne definesc viața cotidiană. Poveștile personale ocupă un loc important în textul spectacolului, alături de elemente de teatru fizic și soluții vizuale contemporane.



Spectacolul se joacă în limba maghiară, cu supratitrare în limba română.

Biletele pot fi achiziționate în avans de pe Eventbook <https://eventbook.ro/theater/bilete-overtime>, dar și la intrare, în limita locurilor disponibile. Înainte de reprezentații publicul este invitat să viziteze expoziția Despre muncă, găzduită în foaierul ZIZ.

Realizată în colaborare cu Galeria Quadro și Aluvial, expoziția Despre muncă pune în dialog arta modernă cu perspective istorice și contemporane, explorând felul în care munca ne modelează imaginea de sine, relațiile sociale și mediul înconjurător. Selecția cuprinde desene realizate de Balaskó Nándor în 1960, care înfățișează muncitorii fabricii de faianță din Sighișoara. Expoziția poate fi vizitată în foaierul ZIZ până în decembrie, înainte de începerea spectacolelor.



Cum ne afectează presiunea permanentă de a performa? Unde se află granița dintre împlinirea profesională și epuizare? Când devine bucuria pe care o găsim în muncă un imbold care ne lasă tot mai puțin timp pentru odihnă, pentru relațiile noastre și pentru noi înșine? Creatorii spectacolului OVERTIME își reexaminează propriile modele, obiceiuri și tipare de muncă, explorând efectele acestora asupra lor înșiși și asupra celor din jur.

Întrebările pe care le formulează nu pot primi decât răspunsuri personale.



De la etica muncii moștenită de la părinți și bunici până la disponibilitatea permanentă în mediul digital, spectacolul urmărește diferitele forme ale presiunii de a performa. În poveștile de familie, munca asigură mijloacele de trai, exprimă grija față de ceilalți și conferă recunoaștere socială, în timp ce relaxarea își găsește adesea locul doar atunci când presupune, la rândul ei, o activitate utilă. Aceste tipare se perpetuează în viețile generațiilor următoare: în întâlnirile amânate, în vinovăția care însoțește odihna și în speranța că, după încheierea următoarei sarcini, va exista, în sfârșit, timp pentru a trăi.



Dramaturgia spectacolului se construiește prin juxtapunerea amintirilor personale, a montajelor din texte cehoviene, a știrilor de radio, a discursurilor motivaționale și a unor jurnale de muncă tot mai încărcate.

Textul are un rol dominant, iar elementele de teatru fizic și soluțiile vizuale contemporane contribuie la construirea universului scenic.

Entuziasmul creației colective, dorința de recunoaștere și bucuria lucrului bine făcut se întâlnesc cu experiența epuizării. Prin succesiunea scenelor, spectacolul adresează publicului întrebarea: „Și ce loc mai are viața noastră în toate acestea?”



Din distribuția OVERTIME fac parte Fincziski Andrea, György Laura, Baja Richárd și Dimény Áron. Dramaturgia este semnată de Demeter Kata și Raluca Sas-Marinescu, scenografia de Bocskai Gyopár, componenta video de Scheitli Dávid, iar muzica de Boca Hunor-Lehel. Regia tehnică este asigurată de Ferencz Ádám, iar asistența tehnică de Kolumbán Imre. Bakk-Miklósi Kinga a oferit consultanță psihologică pe parcursul procesului de creație. Regia este semnată de Györgyjakab Enikő și Köllő Csongor.



Spectacolul a fost realizat în colaborare cu Galeria Quadro și Aluvial.



Parteneri de producție: Festivalul de Teatru Contemporan dráMA, ediția a XVII-a; Teatrul „Tomcsa Sándor” din Odorheiu Secuiesc; Festivalul Interetnic de Teatru, ediția a XII-a; Teatrul „Szigligeti” din Oradea; Teatrul „Figura Stúdió” din Gheorgheni; Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara.



Spectacolul a fost realizat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.