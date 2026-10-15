Irineu Darău, bilanț la nouă luni de mandat: investiții deblocate, finanțări accelerate și reforme pentru o administrație mai eficientă

Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău, și-a prezentat bilanțul celor nouă luni de la preluarea conducerii ministerului, trecând în revistă principalele rezultate obținute, precum și reformele administrative și proiectele aflate în desfășurare. Bilanțul evidențiază o schimbare de paradigmă în administrarea resurselor publice, orientată spre deblocarea investițiilor amânate ani de zile, eficientizarea guvernanței și atragerea de capital strategic.

În aceste nouă luni la Ministerul Economiei, am văzut cât de mult ne costă, de fapt, lipsa deciziilor. Companii de stat cu probleme ignorate ani la rând, active industriale lăsate nefolosite, programe de finanțare blocate în proceduri și reguli administrative care complică viața firmelor în loc să le ajute. Am abordat conducerea ministerului așa cum cred că trebuie condusă orice organizație mare: cu obiective clare, cu responsabilități asumate, cu evaluarea rezultatelor și cu decizii fundamentate”, a declarat ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău.

Investiții strategice și finanțări europene

Unul dintre obiectivele prioritare ale perioadei a fost protejarea investițiilor și proiectelor asumate. Prin PNRR au fost securizate peste 907 milioane de euro prin PNRR, cu îndeplinirea integrală a 32 de jaloane și ținte, fără eliminarea niciunei investiții din portofoliul ministerului.

În paralel, alocarea de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, din care aproximativ 2,5 miliarde de euro au fost deja încasate ca prefinanțare, creează oportunități pentru dezvoltarea capacităților industriale și consolidarea participării companiilor românești la proiectele din domeniul apărării.

În ceea ce privește industria de apărare, contractul pentru Uzina Mecanică Sadu, încheiat cu compania americană US Ballistic, prevede investiții private de peste 25 de milioane de dolari în primii cinci ani și o chirie anuală de aproximativ 1,3 milioane de euro. Proiectul vizează dezvoltarea capacității de producție de muniție de calibru 155 mm NATO, în condițiile menținerii activului în proprietatea statului. Totodată, Uzina Mecanică Cugir a fost capitalizată cu 130,95 milioane de lei pentru muniție de tip NATO (12,7×99 mm).

Companii de stat administrate pe criterii de performanță

În privința companiilor de stat, reforma inițiată de minister a urmărit înlocuirea deciziilor arbitrare și a inerției instituționale cu criterii clare de performanță, transparență și responsabilitate economică. Printre principalele măsuri se numără introducerea primei metodologii unitare de remunerare a administratorilor, bazată pe indicatori financiari și operaționali precum cifra de afaceri, profitabilitatea și numărul de angajați, declanșarea a 23 de proceduri de selecție pentru conduceri definitive și reorganizarea portofoliului prin fuziuni strategice (cum ar fi Mamaia SA cu Telegondola Mamaia sau Conversmin cu Radioactiv Mineral Măgurele) și închiderea societăților fără activitate economică reală. Obiectivul acestor măsuri este consolidarea responsabilității manageriale, creșterea transparenței și orientarea activității companiilor de stat către rezultate măsurabile.

Digitalizare și eficientizarea serviciilor publice

Ministerul a continuat proiectele de automatizare și modernizare a serviciilor publice. Au fost migrate 63 de aplicații guvernamentale în cloud și automatizate 240 de procese administrative în 25 de instituții, generând economii estimate la peste 150.000 de ore de muncă anual.

La nivelul infrastructurii digitale, 995 de localități beneficiază de conectivitate broadband, 580 de biblioteci au fost modernizate și dotate, iar peste 61.000 de persoane au participat la programe de dezvoltare a competențelor digitale.

Un alt proiect important este Portalul Unic de Licențiere Industrială, care a fost recepționat și urmează să intre în etapa operațională. Instrumentul este menit să simplifice interacțiunea companiilor cu instituțiile publice și să reducă timpul necesar obținerii licențelor.

Programe pentru antreprenori și întreprinderi mici și mijlocii

Sprijinirea mediului antreprenorial a reprezentat o altă componentă importantă a activității ministerului. În cadrul programului Femeia Antreprenor au fost încheiate 793 de contracte, cu o valoare totală de aproximativ 156 de milioane de lei.

Programul SME ECO-TECH a înregistrat 455 de aplicații, dintre care 179 au fost admise, în limita unui buget de 288,8 milioane de lei.

În cadrul Start-Up Nation, până la 8 octombrie 2026 au fost emise aproximativ 2.600 de decizii de admitere și au fost semnate 200 de contracte. În același timp, a fost pregătită o nouă etapă de formare antreprenorială, cu 17.600 de locuri disponibile.

Pentru a proteja mediul de afaceri, perioada de tranziție la clasificarea CAEN Rev. 3 a fost prelungită cu șase luni, până la 25 martie 2027.

Resurse minerale și proiecte pentru dezvoltarea industriei

După opt ani de blocaj, au fost aprobate normele metodologice pentru Programul Geologic Național. Pentru anul 2026 au fost prevăzute 5 milioane de lei pentru cercetarea a cinci areale prioritare.

Totodată, proiectul de exploatare a grafitului de la Baia de Fier, cu o valoare de peste 198 de milioane de euro, se află în etapa de pregătire tehnică și de autorizare. Proiectul poate contribui la valorificarea resurselor minerale ale României și la dezvoltarea unor activități industriale cu valoare adăugată.

Măsuri pentru turism și promovarea destinațiilor din România

În sectorul turismului, ministerul a actualizat criteriile de clasificare a structurilor turistice și a continuat măsurile de sprijinire a turismului balnear, prin decontarea unor cheltuieli eligibile în valoare de peste 6 milioane de lei. Traseul Via Transilvanica a fost recunoscut drept primul traseu pedestru de interes național.

Restructurarea internă a ministerului

Reforma administrativă a urmărit reducerea structurilor supradimensionate și o mai bună utilizare a resurselor publice. În urma reorganizării ministerului, numărul posturilor a fost redus de la 709 la 600, prin eliminarea a 109 posturi vacante, iar numărul funcțiilor de conducere a scăzut cu 40%, de la 80 la 48. În paralel, a fost demarată licitația publică pentru consolidarea și modernizarea sediului istoric din Calea Victoriei, investiție de 218,5 milioane de lei.

Obiective pentru perioada următoare

Pentru ultimul trimestru al anului 2026 și pentru 2027, prioritățile Ministerului Economiei vizează trecerea de la stabilirea regulilor la obținerea de rezultate concrete și stimularea dezvoltării economice. În domeniul companiilor de stat și al industriei de apărare, principalele acțiuni includ aplicarea strictă a noii metodologii de remunerare pe bază de performanță, finalizarea acordurilor de cooperare industrială asociate programului SAFE și pregătirea reorganizării ROMARM într-un holding industrial integrat.

De asemenea, vor fi prioritizate accelerarea plăților în programele de sprijin (Start-Up Nation, SME ECO-TECH), promovarea Strategiei Naționale de Transformare Digitală, atingerea unei ținte de minimum 1 milion de cetățeni înrolați în Portofelul European de Identitate Digitală și operaționalizarea Organizației Naționale de Management al Destinației (OMD Național).