Finanțe și Bănci

Plăți de aproape 113 milioane de lei pentru decontarea lucrărilor realizate prin PNRR

Curierul Național
Autor
Curierul Național
Foto: mfe.gov.ro

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 112.891.873,40 de lei pentru 334 de investiții realizate prin componentele C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, au fost decontate 95.451.530,28 de lei pentru achitarea a 307 facturi aferente Componentei C10 – Fondul Local, în vederea asigurării infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

De asemenea, 17.440.343,12 de lei au fost alocate pentru 27 de facturi aferente Componentei C15 – Educație care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, la link: https://www.mdlpa.ro/pages/plati.

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