A fost inaugurat unicul Complex de Nataţie din România

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, a fost prezent la inaugurarea Complexului Olimpic de Natație Otopeni, un proiect de anvergură finanțat cu aproape 165 milioane de lei de minister. Beneficiarul investiției este unitatea administrativ-teritorială Otopeni.

”Cu bucurie am anunțat astăzi inaugurarea Complexului Olimpic de Natație Otopeni. La începutul mandatului meu am vizitat lucrările acestei investiții importante și am promis atunci că, împreună cu administrația orașului, vom găsi soluția pentru a putea preda și inaugura complexul. După un blocaj de mai mulți ani, complexul sportiv poate fi în sfârșit deschis. Am încredere că, atât timp cât și campania de vaccinare se va desfășura în continuare în ritmul de până acum, vor fi reluate antrenamentele și concursurile în regim normal”, a spus Cseke Attila.

Complexul Olimpic de Natație are șase bazine, dintre care un bazin olimpic de înot, unul de sărituri, unul de antrenament și trei de inițiere și recuperare, iar cele din urmă vor putea fi folosite de public atunci când nu sunt folosite pentru antrenament.

Obiectivul sportiv va putea găzdui competiții naționale și internaționale, capacitatea complexului fiind de 2.797 de locuri pentru spectatori, iar dotările prevăd vestiare pentru sportivi, săli de forță, săli metodice, saune, cabinet medical, săli de conferințe și transmisii sportive, o sală de antrenament cu o înălțime de 6 metri pentru sportivii de la sărituri.

Cseke Attila a anunțat: ”Este un prilej de bucurie pentru mine să vă spun că Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în anii 2022 și 2023, planifică să organizeze aici Campionatele Europene de înot și sărituri, atât pentru juniori, cât și pentru seniori”.