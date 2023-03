“A învăța să înveți” – Proiect de educație non-formală

Motto: “A învăța să înveți este cea mai importantă deprindere în viață”

Profesor Iuliana Matroșenco – Manager general de proiect;

Profesor Constantin Hărăbor – Autor și responsabil de proiect

Pornind de la obiectivul fundamental al școlii – pregătirea elevilor pentru o inserție cât mai rapidă și eficientă în activitatea și viața social-economică, echipa managerială a Școlii Gimnaziale “Orizont” proiectează, organizează și desfășoară, pe lângă activitățile de educație formală, și activități extracurriculare – de educație non-formală, tip Școală altfel.

Datorită dezvoltării accelerate a științei și tehnologiei, în viitor meseriile se vor schimba foarte rapid, de unde necesitatea obiectivă a “învățării pe tot parcursul vieții” (Life Long Learning – concept cheie al politicii Uniunii Europene în domeniul educației). Un corolar evident al acestei necesități obiective este faptul că, în primul rând, elevii trebuie învățați cum să învețe, să-și însușească de timpuriu metode și tehnici de învățare eficientă pe care apoi să le folosească toată viața. De aceea am conceput, proiectat și demarat proiectul “A învăța să înveți”, apelând la un specialist de marcă din domeniu, și anume doamna Georgiana GEREA – trainer și coach acreditat de Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor (CNFPA), în domeniul învățării accelerate. Domnia sa este fondatoarea Proiectului “ÎNVAȚĂ EFICIENT” și are ca zone de expertiză: memorarea, citirea rapidă, fotocitirea și harta mintală. În prezent deține unul dintre cele mai populare bloguri de învățare din România: invataeficient.com, unde postează constant materiale despre bazele învățării, învățarea eficientă, sporirea performanțelor etc.

Astfel, în zilele de 27 și 28 martie a.c. s-au desfășurat, în Școala Gimnazială ORIZONT, sesiuni de training cu elevii claselor a VI-a C, a VII-a B, respectiv a VII-a C și D. Într-o manieră activ-participativă, de dialog pe bază de întrebări și răspunsuri, li s-au prezentat copiilor principalele noțiuni-cheie ale învățării eficiente, li s-a stimulat curiozitatea de a afla mai multe despre acestea. Elevii au primit cu autograful autoarei cartea scrisă de D-na Georgiana Gerea “Tehnici de învățare” – Un ghid complet în domeniul învățării eficiente, publicată la Editura “Curtea Veche Publishing”.

Acest gen de traininguri ale elevilor constituie prima etapă a Proiectului și ele vor continua pe parcursul acestui an școlar și al celui viitor.

A doua etapă constă în organizarea unor traininguri cu învățătorii, respectiv profesorii școlii.

În a treia etapă se vor organiza on-line traininguri cu părinții elevilor în care aceștia vor fi pregătiți cum să ajute copiii în utilizarea Ghidului de învățare eficientă.

Elevii participanți au fost foarte încântați de cele aflate cu această ocazie, iar la sfârșit au aplaudat trainerul și i-au înmânat câte un buchet de flori. Alăturăm mulțumirilor exprimate de elevi pe cele ale noastre pentru participarea entuziastă la punerea în operă a acestui proiect. Totodată, mulțumim conducerii Editurii “Curtea Veche Publishing” pentru discount-ul generos oferit elevilor la achiziția cărții.

Suntem convinși că, și în acest fel, majoritatea elevilor își vor îmbunătăți atât performanțele școlare, cât și cele din alte domenii extrașcolare, iar aceste achiziții le vor fi utile pe tot parcursul vieții.