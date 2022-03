AAylex ONE anunță semnarea unei facilități de credit sindicalizat, în valoare de 431 mil. RON

AAylex ONE, unul dintre cei mai mari jucători din industria de produse alimentare din România, producătorul brandului Cocorico, anunță semnarea unei facilități de credit sindicalizat, în valoare de 431 milioane RON, coordonată de un sindicat format din cinci bănci. Instituțiile bancare implicate în proiect sunt OTP Bank România, aranjor principal și coordonator, CEC Bank și EximBank, în calitate de aranjori principali și cu participarea First Bank și International Investment Bank.

PCF Investment Banking Romania a acționat în calitate de aranjor de tranzacţie şi documentaţie şi a acordat consultanţă de specialitate împrumutatului în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acţionat in calitate de consultant juridic pentru AAylex ONE, asigurând structurarea, negocierea si execuţia documentaţiei de credit.

Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii (TZA) a acționat în calitate de consultant juridic pentru sindicatul de bănci.

Aceasta facilitate a avut ca scop unificarea sub aceeasi umbrelă sindicalizată a creditelor existente, având in vedere că la finalul anului trecut, grupul a integrat într-o singură companie AAylex ONE, 16 dintre entitățile sale, in vederea creșterii eficienței operaționale precum şi continuarea strategiei de dezvoltare ce are ca punct central consumatorul, bazată pe inovație, tehnologie superioară, calitate și sustenabilitate la cel mai înalt nivel, demonstrată de numeroasele certificări de calitate obținute anual. Compania a lansat recent pe piaţă, gama diversificată de produse proaspete’’ready to eat’’ Cocorico Original ce cuprinde: Cocorici, un preparat integral din carne de pui, asemănător cârnaţilor dar fără membrană şi fără adaosurile obişnuite compoziţiilor acestora, buni și fierţi, buni și prăjiţi, CocoPastrami, pastrame de pui perfecte pentru o gustare rapidă și savuroasă, precum și CocoBaked, bucăți de pui marinate și coapte. Toate produsele sunt realizate după rețete unice, special create pentru a oferi savoare și sănătate pe mesele consumatorilor.

“Avem convingerea că această facilitate va sprijini, pe termen scurt, mediu şi lung, creşterea eficienţei companiei AAylex ONE. În pofida unui mediu economic extrem de provocator specific ultimilor ani, am arătat că suntem un partener de încredere și de cursă lungă, cu aproape 40 de ani de experiență în industria alimentară, cu produse și servicii la standardele cele mai exigente, cu un focus ridicat pentru optimizare continuă și dezvoltare permanentă a portofoliului de business. Cu această ocazie, doresc să mulțumesc în egală măsură, tuturor partenerilor care au fost alături de noi pe parcursul operațiunilor de sindicalizare, atat institutiilor financiare, cat si firmelor de asistentă si consultantă”, a declarat Bogdan Stanca, Fondator si Preşedinte Directorat al AAylex ONE.

„Suntem încântați să finalizăm, cu sprijinul instituțiilor partenere, aranjarea și structurarea acestei facilități de credit, un proiect important pentru noi și pentru agribusiness-ul local. Este un proiect de referință, atât prin valoare și complexitate, dar mai ales prin faptul că permite unui jucător local cu tradiție să își continue dezvoltarea în ritmul plănuit. Suntem alături de AAylex ONE cu întreaga expertiză a OTP Bank România acumulată în domeniul agri și, totodată, încrezători că implementarea acestui proiect confirmă angajamentul nostru în susținerea clienților din acest domeniu”, a declarat Roxana Hidan, Director General Adjunct OTP Bank România, Divizia Afaceri.

„Ne bucurăm că putem sprijini acest proiect important pentru industria din România și că punem umărul, împreună, la susținerea și dezvoltarea business-urilor antreprenoriale în care vedem un potențial imens de creștere pe termen mediu și lung”, declară Laura Mihai, Director divizia Clienți Mari din cadrul CEC Bank.

„Ca susținători consacrați ai comunității de business, suntem încântați că putem contribui la succesul AAylex ONE, inclusiv în această etapă de consolidare a companiei. EximBank propune întotdeauna soluții financiare smart antreprenorilor care identifică oportunități ce le creează condiții pentru a dezvolta companii puternice în regiune, reușita lor fiind mult mai facilă alături de un partener flexibil și adaptabil”, a declarat Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

„Ne bucurăm să fim implicați în dezvoltarea AAylex ONE. Acesta este un pas esențial în etapa de consolidare a afacerii și suntem încrezători în faptul că această companie va continua să își implementeze cu succes strategia, sub leadership-ul solid al echipei de management”, a declarat Henk Paardekooper, Președinte al Comitetului Executiv și Director General Executiv al First Bank S.A.

“Suntem mândri că am contribuit la această tranzacţie pentru clientul nostru AAylex ONE, cu care lucrăm îndeaproape de peste 8 ani şi ne bucurăm căîncă o companie românească a reuşit să acceseze un credit sindicalizat, foarte complex, într-un format internaţional specific de structură si documentaţie, care reprezintă o platformă solidă pentru viitoare potenţiale finanţări“, a declarat Mihai Iordan, Managing PArtner PCF Investment Banking

„Suntem deosebit de încântați de finalizarea cu succes a acestei tranzacții de referință pentru piața românească, după luni de efort susținut din partea tuturor celor implicați pentru realizarea unei structuri și documentații de nivel internațional. Inițiativele AAylex ONEdin ultima perioadă, respectiv achiziția la începutul lui 2021 a filialei unei multinaționale (Banvit), finalizarea cu succes a uneia dintre cele mai mari și complexe fuziuni de pe piața noastră (prin contopire a 16 companii din grup) în timp record, și această finanțare, arată ambiția fantastică a companiei de a crea un impact vizibil în ecosistemul antreprenorial românesc și în sectorul său de activitate. Sprijinul real din partea băncilor din sistem demonstrează viabilitatea acestor demersuri. Acesta este tipul de proiecte de anvergură în care, ca avocați de tranzacții și corporate finance, ne regăsim cu adevărat satisfacția și mândria.”, a menționat Valentin Voinescu, Partener NNDKP.

„Ne-a făcut plăcere să fim implicați în această tranzacție. Intervalul de timp foarte strâns în care au decurs negocierea și finalizarea documentelor tranzacției, precum și problematicile juridice care au fost reglementate contractual au presupus un efort colectiv considerabil, cu satisfacții profesionale pe măsură, la finalizarea cu succes a tranzacției.” Echipa Țuca Zbârcea & Asociații care a asistat sindicatul de bănci a fost formată din Mihai Dudoiu, Partener și Cătălin Georgescu, Managing Associate.