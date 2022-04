Accenture: 71% dintre directorii generali la nivel global consideră că Metaversul va avea un impact pozitiv asupra companiilor lor

Accenture a lansat un grup de afaceri dedicat Metaverse Continuum, pe măsură ce realitățile fizice și virtuale converg pentru a remodela experiențele umane

Metaverse Continuum, un spectru digital de lumi, realități și modele de afaceri va transforma modul în care companiile interacționează cu clienții, modul în care se lucrează și, în mod fundamental, felul în care operează organizațiile. Aceasta este principala concluzie a raportului Accenture Technology Vision 2022.

Studiul, realizat anual de Accenture (NYSE: ACN) și ajuns la a 22-a ediție, previzionează principalele tendințe tehnologice care vor redefini companiile în următorii ani.

Potrivit raportului din 2022, intitulat “Meet Me in the Metaverse: The Continuum of Technology and Experience Reshaping Business,” companiile se îndreaptă către un viitor foarte diferit de cel actual, întrucât tehnologiile precum realitatea extinsă (XR), blockchain-ul, gemenii digitali (digital twins) și edge computing, converg pentru a remodela experiențele umane.

Pentru a ajuta organizațiile să profite de această oportunitate, Accenture lansează grupul de afaceri Accenture Metaverse Continuum. Noul grup va fi condus de Paul Daugherty, director executiv – Technology & Chief Technology Officer la Accenture și David Droga, CEO și președinte creativ al Accenture Interactive.

„Următoarea generație a internetului este în plină dezvoltare și va genera un nou val de transformare digitală mult mai mare decât ceea ce am văzut până acum, schimbând modul în care trăim și lucrăm”, a spus Daugherty. „Viziunea noastră asupra metaversului ca un continuum concurează cu viziuni mai restrânse și evidențiază de ce organizațiile trebuie să investească în versiuni propriisau se vor găsi operând în lumi proiectate pentru altcineva.”

În realizarea raportului, Accenture a chestionat peste 4.600 de lideri de afaceri și de tehnologie din 23 de industrii din 35 de țări. În această etapă incipientă, 71% dintre directori cred că metaversul va avea un impact pozitiv asupra organizației lor, iar 42% cred că va fi inovator sau transformator.

„Suntem recunoscuți ca fiind printre primii lideri ai experienței metaverse, cu 600 de cereri de brevete depuse și mai mult de un deceniu de experiență”, a adăugat David Droga. „Noul nostru grup îmbină cunoștințele metaversului cu punctele forte creative ale Accenture Interactive, cu echipe de oameni inovatori și creatori care introduc noi aplicații în metavers.”

Accenture operează, de asemenea, propriul său metavers, the Nth floor, unde angajații companiei participă la procesul de acomodare și de învățare a personalului nou angajat sau se întâlnesc și socializează ca echipe. În acest an, compania se așteaptă ca peste 150.000 angajați noi să lucreze în metavers în prima lor zi.

Daugherty a adăugat: „Pe măsură ce linia dintre viața reală și cea digitală a oamenilor se estompează și mai mult, organizațiile au acum oportunitatea și obligația de a construi un metavers responsabil – abordând probleme precum încrederea, sustenabilitatea, siguranța personală, confidențialitatea, accesul și utilizarea responsabilă, diversitatea și multe altele. Acțiunile și alegerile pe care le fac astăzi le vor pregăti pentru viitor.”

Raportul Technology Vision 2022 identifică patru tendințe cheie pe care companiile vor trebui să le abordeze:

– WebMe: “Me” de la Metaverse – Strategiile de afaceri sunt construite pentru internetul de astăzi, o lume digitală în care platformele nu au adesea interoperabilitate și portabilitatea datelor. Metaverse și Web3 sunt următoarea generație a internetului; mai degrabă decât să fie o colecție disparată de site-uri și aplicații, privind în viitor, metaversul va duce la o experiența într-un mediu 3D în care mutarea dintr-un „loc” în altul va fi la fel de simplă ca mersul dintr-o cameră în alta. 95% dintre directori cred că viitoarele platforme digitale trebuie să ofere experiențe unice, permițând utilizarea datelor clienților pe diferite platforme.

– Lumea Programabilă: Planeta Noastră, Personalizată – Pe măsură ce tehnologiile avansate precum 5G, calculul ambiental (ambient computing), realitatea augmentată și materialele inteligente progresează, mediile digitale vor fi integrate în lumea noastră fizică. Aceste medii nu vor schimba doar modul în care oamenii se implică în mediul virtual, ci vor redefini tot ceea ce este construit în ele, felul în care oamenii simt și interacționează și controlul pe care îl au asupra lor. Mai concret, 92% dintre directori sunt de acord că organizațiile de vârf vor depăși granițele lumii virtuale, crescând nevoia de persistență și de navigare fără întreruperi între lumea digitală și cea fizică.

– Irealul: Din Sintetic, Autentic – Afacerile și mediile se bazează din ce în ce mai mult pe date generate de AI care reflectă în mod convingător lumea reală. Mai mult ca niciodată, inteligența artificială este cea mai importantă pentru companii, deoarece companiile și consumatorii deopotrivă trec de la a lua în considerare ceea ce este real versus ireal, la ceea ce este autentic – nu doar în ceea ce privește conținutul și algoritmii unei companii, ci întregul brand. Cu lumea virtuală pe cale să devină realitate, acum este timpul ca antreprenorii să-și îndrepte atenția în zona aceasta. Deja, 96% dintre directori raportează că organizațiile lor s-au angajat să autentifice originea datelor lor și să utilizeze inteligența artificială.

– Calcularea Imposibilului: Mașini noi, Posibilități noi – Apariția unei noi clase de dispozitive permite organizațiilor din diverse industrii să extindă limitele a ceea ce calculatoarele pot rezolva. Instrumente precum calculul cuantic și calculul inspirat din biologie permit companiilor să rezolve probleme prea costisitoare, ineficiente sau imposibile pentru calculul tradițional. Pe măsură ce „marile provocări” devin operațiuni banale, modul în care companiile concurează, oferă valoare și colaborează se va schimba radical; aproape toți (94%) directorii au fost de acord că succesul pe termen lung va depinde de utilizarea calculatoarelor de generație AI pentru a rezolva provocările aparent fără soluție.

Companiile orientate spre viitor navighează simultan în incertitudinea piețelor actuale, în timp ce încep să concureze în Metaverse Continuum. Spre exemplu, lucrând cu Microsoft și Accenture, compania Mars înglobează gemenii digitali, element fundamental al metaversului, pentru a reduce risipa, pentru a crește viteza și capacitatea și pentru a da putere asociaților săi să ia decizii în timp real de-a lungul lanțului de aprovizionare. Mars va extinde acest concept la dezvoltarea de produse cu simulări digitale care iau în considerare factori precum clima și perturbările fluxului de logistică, menținând în același timp o vizibilitate mai mare de la punctul de fabricare până la locul de consum.

Timp de 22 de ani, Accenture a aruncat o privire sistematică în peisajul companiilor pentru a identifica tendințele tehnologice cu cea mai mare posibilitate de a perturba afacerile și industriile. Pentru mai multe informații despre raportul de anul acesta, vizitați www.accenture.com/technologyvision sau urmăriți conversația pe Twitter cu #TechVision.