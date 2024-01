Actualul președinte al Consiliului Uniunii Europene, Charles Michel, părăsește înainte de termen funcția pentru un post de parlamentar, uitând de consecințe

Presa europeană a anunțat zilele trecute că președintele Consiliului Uniunii Europene, Charles Michel, părăsește această funcție înainte de termen, respectiv la 16 iulie, având în plan să candideze și să obțină un post de europarlamentar la alegerile europarlamentare din iunie.

Ce lasă în urma sa: postul de președinte al UE ajunge în seama celui care va asigura președinția semestrială europeană exact în primele șase luni ale anului 2024, Viktor Orban. Uniunea Europeană va rămâne, astfel, în gestionarea unui cunoscut și dovedit anti-european, dat fiind că va deține la momentul respectiv președinția semestrială a Consiliului de Miniștri al UE.

Alegerile europarlamentare urmează astfel să aibă loc într-o situație confuză, fără precedent, în care Viktor Orban se va găsi la cârma Uniunii Europene.

În practică și conform regulamentelor de funcționare a instituțiilor UE, un nou președinte al Consiliului European este ales după alegerile europarlamentare, în cazul de față prin iunie sau iulie 2024, de către liderii UE, iar preluarea oficială a funcției ar fi urmat să aibă loc la 1 decembrie 2024.

Nu puține sunt însă comentariile conform cărora decizia luată de Charles Michel ar fi fost determinată de interese strict personale, dorința de a-și asigura o bună poziție la nivel european după alegerile europarlamentare, neavând garanția că o va putea obține în plan intern, în guvernul Belgiei, țară de unde provine.

Apoi, analiști de la RFI evocă impactul psihologic al gestului lui Charles Michel asupra unei Uniuni Europene deja încercată serios de două războaie și de o pandemie. Radio France Internationale a preluat marți unele din comentariile presei europene referitoare la decizia lui Charles Michel.

„Cu Charles Michel, nimic nu e surprinzător”, spune comentatorul postului public francofon din Belgia, RTBF, citat de analiștii de la RFI. ”De la începutul carierei sale politice, a făcut alegeri care stârnesc controverse, neezitând să încalce anumite obiceiuri pentru a-și potoli ambițiile”. El este acuzat că „a încălcat practica stabilită de Donald Tusk și Herman Van Rompuy de a merge până la sfârșitul mandatului și de a nu sacrifica funcția în interesul său personal”.

Publicația franceză „Le Point”atrage atenția că Charles Michel se sustrage de la rolul pe care îl va avea în timpul campaniei europene. Codul de conduită, care este obligatoriu, nu prevede în mod explicit acest scenariu. El prevede activitățile profesionale interzise pe durata mandatului.

„Obligațiile sale de președinte […] trebuie să prevaleze asupra angajamentului său față de partidul său”, subliniază „Le Point”. „Liberation”, sub titlul ”Au revoir et merci”, critică decizia lui Charles Michel, reproșându-i că „pune Uniunea Europeană sub presiune” și sugerează liderilor europeni să ajungă repede la un acord privind înlocuirea lui pentru a bloca preluarea președinției interimare europene de către Viktor Orban.