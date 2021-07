Afganistan: Ofensiva generalizată a talibanilor după plecarea forțelor americane determină o mobilizare populară de autoapărare

Este bine cunoscut tuturor că, în acest moment, în Afganistan are loc o ofensivă generalizată a talibanilor, sub controlul lor ajungând zeci de districte, practic mai bine de jumătate din teritoriul țării. Pe ce fond are loc această ofensivă? Din 31 august, în Afganistan nu vor mai exista niciun fel de trupe străine. Țara pare a fi în pragul haosului și, de la o zi la alta, se accentuează pericolul izbucnirii unui război civil. În fața unor forțe guvernamentale de securitate în derută, relatează corespondenții agențiilor internaționale de presă aflați în aceste zile la Kabul, populația din mai multe provincii afgane a început să pună mâna pe arme în sprijinul armatei și a poliției în lupta cu talibanii, asigurând uneori singură lupta împotriva expansiunii fundamentaliştilor religioși. Luptele se întețesc pe întreg teritoriul Afganistanului, începând încă din luna mai, când a demarat retragerea trupelor străine.

În nordul capitalei, de câteva săptămâni, a luat ființă o adevărată «miliție de autoapărare» . Liderul grupării, Yasin, șofer într-o organizație neguvernamentală, care are o oarecare pregătire militară, a fost desemnat să conducă bărbații din împrejurimi în lupta contra talibanilor. Cu fiecare zi, tot mai mulți recruți li se alătură. «Suntem gata să răspundem îndată ce guvernul și forțele de securitate ne vor cere să ne batem alături de ei. Suntem gata să ne apărăm noi înșine, să ne apărăm onoarea, pământul și nația noastră», a declarat liderul amintit, citat de RFI. Talibanii sunt acum la periferia Kabulului. Mulți se tem că aceștia vor să preia puterea în țară prin forță îndată ce trupele străine părăsesc definitiv Afganistanul, la 31 august. Yasin, liderul miliţiei de autoapărare, refuză ideea ca țara sa să fie condusă de fundamentaliștii religioși care au semănat teroarea atunci când au fost la putere, în perioada 1996-2001, înaintea intervenției unei coaliții internaționale conduse de Statele Unite. «Toată lumea poate lupta împotriva lor…Trebuie doar ca aceste persoane să fie gata să-și apere țara împotriva străinilor. Îi vom instrui, li se vor da arme și muniții, arme legale, nu ilegale. Toate armele sunt înregistrate la forțele de securitate», a spus Yasin. Sunt însă voci care se tem că milițiile de autoapărare pot deveni noi componente ale conflictului afgan.