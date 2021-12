Afla ce este un biblioraft si la ce te poate ajuta

Daca va intrebati ce este un biblioraft, trebuie sa stiti ca acestea reprezinta unul dintre cele mai utilizate produse pentru arhivarea documentelor, fie ele contabile sau de referinta pentru societatile comerciale, precum contractele sau alte tipuri de acte ce trebuiesc organizate in acestea.

Bibliorafturile sunt confectionate fie din plastic sau doar din carton, acestea fiind mai ieftine, chiar daca sunt denumite generic din plastic in interior sunt realizate din carton presat, iar la exterior aplicata o folie de polipropilena in diferite culori pentru o personalizare mai facila a spatiului de lucru.

La interior prezinta un mecanism metalic nichelat, in functie de dimensiunea cotorului pe care il alegeti 5 sau 7.5 cm si acestea difera ca si capacitate de depozitare, astfel in cel mic se pot inmagazina pana la 250 coli, iar cel mare poate ajunge si pana la 500 de foi, o cantitate impresionanta de coli poate avea loc in ele.

Cumpararea de bibliorafturi ieftine este esentiala atunci cand bugetul nu va permite sa alegeti produse de papetarie de o calitate superioara, cele marmorate trebuie sa intre in atentia dumneavoastra, avand aceleasi caracteristici, dar si o durata de viata similara cu cele mai scumpe din plastic.

Trebuie sa tineti cont si de suprafata pe care le puneti, pentru a avea o stabilitate mai mare pe raftul de depozitare, optati pentru unul cu margine metalica amplasata pe partea inferioara a acestora, incat daca este incarcat cu hartii colturile sa nu cedeze si sa se indoaie. Dezavantajul este acela ca trebuie sa aveti mereu grija la cum in menevrati incat sa nu zgariati suprafetele.

Care este rolul inelului metalic al bibliorafturilor ?

Mai ales atunci cand lucrati cu o cantitate mare de documente arhivate trebuie sa aveti acces rapid la ele, astfel rolul inelului nichelat ce este amplasat pe partea frontala a acestora, sub eticheta este acela de a-l putea extrage cu usurinta de pe raft mai ales atunci cand in jur sunt mai multe, iar o alta solutie nu ar fi eficienta.

Eticheta este fie lipita direct sau este pozitionata intr-un buzunar din plastic, in cele mai multe cazuri cea de-a doua varianta se regaseste pe cele din plastic ce se refolosesc dupa o anumita perioada, iar aceasta se poate schimba si inscriptiona cu datele curente. Daca este vorba despre bibliorafturi ieftine, marmorate, acestea sunt lipite direct pe cotor si se poate schimba doar prin suprapunearea alteia ce este autoadeziva.

Cum se aseaza foile ? Acest lucru se face cu ajutorul unui perforator ce perforeaza filele de hartie in doua parti, iar acestea se pot prinde in mecanismul nichelat, perforarea se realizeaza intotdeauna pe partea stanga a foii astfel sa poata fi aranjata in mod optim pentru citire. In interior mai ales atunci cand exista un volum mai mare de foi exista un al doilea mecanism de prindere ce poate fii apasat simplu si usor printr-o apasarea si tine foile prinse incat sa nu se miste.

Nu umpleti niciodata pana la refuz, deoarece un dosar plin ajunge sa cantareasca si pana la 5 kg, iar presiunea ce este pusa pe inelele de prindere este una foarte mare si poate deforma si strica in acelasi timp interiorul, dar este si foarte greu de manevrat mai ales atunci cand esti nevoit sa cauti informatii printre actele din interior.

Care va fi pretul bibliorafturilor in anul 2022 ?

Acesta difera ca si in cazul altor produse in functie de brandul pe care il poarta, de materialele din care sunt confecionate si de calitatea sau accesoriile pe care le au. Ca urmare a majorari preturilor la nivel mondial si acestea au crescut, iar in prezent cele din carton, marmorat sunt cele mai ieftine si se gasesc incepand de la 5.80 lei, iar tendinta este una de marire, ceea ce trebuie sa stiti este faptul ca indiferent de grosimea cotorului pretul este acelasi si nu trebuie sa difere privind aceasta caracteristica.

Un biblioraft plastefiat a fost intotdeauna mai scump, in prezent se situeaza in jurul pragului de 7 lei, diferenta dintre cele doua tipuri este data si de surplusul de material, folia de polipropilena si culoarea acesteia, dar investitia este una satisfacatoare cel putin din punct de vedere vizual, mixul de nuante creaza o atmosfera mult mai relaxata la locul de munca.

Chiar daca digitalizarea este intr-un progres continuu formatul fizic este in contuare foarte popular, precum hartia pentru copiator si alte articole de birotica si papetarie accesorii bibliorafturi continua sa aibe o importanta mare in necesarul de produse pe care o firma le consuma in fiecare luna, mai ales departamentele comerciale si contabile ce lucreaza cu o cantitate mare de documente.