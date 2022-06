Află totul despre importanța unui audit IT

Tot mai mulți antreprenori investesc în tehnologie, pentru a ușura munca cotidiană a angajaților, dar și pentru a-și eficientiza procesele interne și a ține sub control cheltuielile.

Evoluția tehnologică a schimbat mult felul în care activitățile rutiniere au loc dar, dincolo de asta, trebuie menționat și impactul pe care aceasta îl are asupra întregii companii, precum și pentru sistematizarea informațiilor și a datelor de business esențiale.

Fie că discutăm de un IMM, fie de o companie multinațională, cea mai bună opțiune pentru a se vedea dacă investiția într-o anumită tehnologie este rentabilă se face cu ajutorul unui audit IT. Treptio, spre exemplu, este o companie de software românească ce te poate ajuta în acest proces, prin verificarea datelor disponibile și a siguranței rețelei în fața hackerilor.

Ce reprezintă, mai exact, un audit IT?

Așa cum îi spune și denumirea, auditul IT este o investigație a unui sistem informatic, proces sau entitate, cu scopul de a se analiza în profunzime sistemele IT, managementul de date, aplicațiile folosite în companie, precum și procesele IT conexe ale business-ului.

Cu alte cuvinte, scopul unui astfel de audit este acela de a determina dacă sunt controlate și protejate activele companiei. În același timp se asigură și integritatea datelor și alinierea acestora la obiectivele generale ale companiei. Procesul de audit IT este unul complex și cuprinde 4 etape: planificarea, munca pe teren, raportarea și monitorizarea.

De ce este necesar un astfel de audit IT?

Motivele pentru care o companie are nevoie de un audit IT sunt multiple, dar principalul este legat de investiția în soluții de digitalizare. Orice soluție de digitalizare costă, de aceea cu un audit IT realizat în prealabil se stabilește dacă investiția este una prielnică și dacă sistemele sunt sau nu vulnerabile în fața hackerilor.

Realizarea unui astfel de audit este cu atât mai importantă cu cât acesta oferă informații esențiale despre sănătatea sistemelor deținute de companie și dacă acestea sunt gestionate și protejate în mod corespunzător împotriva atacatorilor.

Dincolo de avantajele de ordin decizional pe care un audit IT îl oferă oricărei companii apare și rentabilitatea – auditul va demonstra care sunt serviciile de care business-ul are cu adevărat nevoie, respectiv cele la care poate renunța pentru că nu sunt folosite sau nu sunt rentabile.

Câte tipuri de audituri IT există?

Auditul IT poate fi de 5 tipuri – audit IT general, de infrastructură, și audit IT al aplicațiilor folosite. Auditul IT general se aplică asupra echipamentelor și procedurilor organizației, cel al aplicațiilor folosite se referă la verificarea acestora în activitatea rutinieră a companiei.

Pe scurt, iată ce face fiecare tip de audit IT în parte:

Auditul sistemelor și a aplicațiilor – se verifică siguranța aplicațiilor la toate nivelurile de activitate;

– se verifică siguranța aplicațiilor la toate nivelurile de activitate; Auditul pentru facilitățile de procesare a informațiilor – aici se verifică dacă procesele funcționează corect și dacă respectă normele GDPR si securitate a informației;

– aici se verifică dacă procesele funcționează corect și dacă respectă normele GDPR si securitate a informației; Auditul pentru dezvoltarea sistemelor, aplicațiilor sau a infrastructuri IT – se confirmă dacă sistemele aflate în curs de dezvoltare sunt în conformitate cu standardele organizației;

– se confirmă dacă sistemele aflate în curs de dezvoltare sunt în conformitate cu standardele organizației; Auditul privind managementul IT și al arhitecturii întreprinderii – examinează dacă managementul IT este structurat și utilizat eficient în raport cu performanțele și costurile;

– examinează dacă managementul IT este structurat și utilizat eficient în raport cu performanțele și costurile; Auditul privind telecomunicațiile – verifică conexiunile externe, serverele și securitatea rețelei pentru a fi protejate împotriva unui atac din exterior.