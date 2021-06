5 motive pentru care sa-ti izolezi terasa

Locuiesti la casa si vrei sa-ti construiesti o terasa, unde sa-ti poti savura cafeaua dimineata si unde sa poti petrece timp de calitate seara, alaturi de cei dragi? Inseamna ca trebuie sa te documentezi temeinic inainte de a incepe o astfel de lucrare, pentru a-ti putea amenaja un spatiu de relaxare de calitate.

De exemplu, trebuie sa stii ca ai la dispozitie mai multe tipuri de hidroizolatii dintre care poti alege pentru a preveni infiltratiile de apa, dar si infiltratiile microorganismelor daunatoare. De la membranele bituminoase, pana la cele sintetice ori membranele lichide, pe toate le poti folosi pentru a realiza o structura solida a terasei.

Hidroizolatii – ce rol au?

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii despre materialele hidroizolante este acela ca ele au rolul de a-ti proteja terasa de infiltratiile de apa. In cazul in care ploaia ar ajunge la fundatia terasei, aceasta se poate deteriora treptat, pana cand esti nevoit sa intreprinzi lucrari de reparatii costisitoare. Cel mai bine este sa aplici o hidroizolatie de calitate peste fundatie inca de la inceput, iar astfel te asiguri ca respecti normele de constructie.

Ai la dispozitie o gama larga de produse hidroizolante

In ceea ce priveste materialele pe care le poti folosi pentru izolarea terasei, poti alege dintre cateva optiuni extrem de eficiente:

membrane bituminoase – se numara printre cele mai populare tipuri de materiale folosite pentru realizarea hidroizolatiilor, intrucat sunt usor de aplicat si asigura rezultate excelente pe termen lung;

se numara printre cele mai populare tipuri de materiale folosite pentru realizarea hidroizolatiilor, intrucat sunt usor de aplicat si asigura rezultate excelente pe termen lung; membrane lichide – intrucat starea lor naturala de agregare este in forma lichida, cu ajutorul membranelor lichide poti izola chiar si locurile in care in mod normal nu ai putea ajunge cu alte tipuri de materiale;

intrucat starea lor naturala de agregare este in forma lichida, cu ajutorul membranelor lichide poti izola chiar si locurile in care in mod normal nu ai putea ajunge cu alte tipuri de materiale; membrane armate cu poliester – obtinute prin amestecul de bitum distilat cu polimeri elastici, aceste tipuri de membrane trebuie finisate in partea superioara cu nisip cuartos;

obtinute prin amestecul de bitum distilat cu polimeri elastici, aceste tipuri de membrane trebuie finisate in partea superioara cu nisip cuartos; membrane din PVC – trebuie fixate mecanic, iar apoi sudate termic pentru rezultate de calitate. Despre aceste tipuri de membrane trebuie sa stii ca sunt rezistente impotriva razelor UV, dar si impotriva atacurilor organismelor biologice: fungi, spori, bacterii.

Pastrezi integritatea podelei o perioada indelungata

Printre motivele pentru care este recomandat sa-ti izolezi terasa se numara si faptul ca astfel pastrezi integritatea podelei o perioada indelungata. Indiferent daca optezi pentru sapa elicopterizata, gresie sau pardoseli din cuart ori decorative, este vorba despre o investitie semnificativa, asa ca trebuie sa ai grija la structura pe care o realizezi.

Hidroizolatiile sunt gata in doar cateva zile

In functie de suprafata de care dispui, terasa ta poate fi perfect izolata in numai cateva zile. Este vorba despre o lucrare rapida, care trebuie realizata cu grija si atentie, dar care conteaza foarte mult pe termen lung!

Poti cere ajutorul unor specialisti in domeniu

Daca vrei sa te asiguri ca hidroizolatia terasei este realizata corespunzator, nu ezita sa ceri ajutorul unei echipe specializate. In acest fel, ai garantia ca expertii lucreaza eficient, in baza unei experiente bogate si ca, in acelasi timp, dispun de toate ustensilele necesare pentru aplicarea materialelor hidroizolante.

Milucon.ro iti pune la dispozitie atat materiale hidroizolante de calitate, cat si servicii de montaj datorita carora ai garantia ca terasa ta este foarte bine realizata. Este important sa alegi din start hidroizolatii terase bune, pentru ca pe termen lung sa eviti eficient infiltratiile de apa, dar si infiltratiile bacteriilor si a fungilor, asa ca este bine sa te documentezi temeinic inainte de inceperea unei astfel de lucrari.

