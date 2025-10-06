Agricultura UE: norme mai simple și un venit mai stabil pentru fermieri

Comunicat de la Biroul de presă al PE

Miercuri, eurodeputații vor vota asupra unor norme agricole simplificate și asupra modalităților de consolidare a poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente.

Dezbaterea comună va avea loc marți.

Ambele propuneri vin ca răspuns la dificultățile și provocările cu care s-au confruntat fermierii din UE în ultimii ani. Modificările propuse la normele actuale ale politicii agricole comune (PAC) a UE urmăresc să scutească fermierii de obligații administrative inutile și care necesită mult timp. Pentru a reduce și mai mult birocrația și a clarifica normele, eurodeputații doresc mai multă flexibilitate în ceea ce privește modul în care fermele pot aplica normele de mediu ale PAC și propun creșterea limitelor maxime pentru sprijinul acordat micilor fermieri.

Modificările aduse normelor privind organizarea comună a piețelor produselor agricole (OCP) ar consolida poziția contractuală a fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente și, prin urmare, ar stabiliza veniturile acestora. În raportul lor, eurodeputații clarifică momentul în care produsele agricole pot fi numite „echitabile” și momentul în care trebuie utilizat termenul „lanț scurt de aprovizionare” pe etichete sau în publicitate. De asemenea, aceștia extind lista propusă de standarde de sustenabilitate care trebuie aplicate de fermieri pentru a beneficia de o derogare de la normele UE în materie de concurență pentru acordurile, deciziile și practicile lor.