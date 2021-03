Ai ajuns la finisaje? Alege un lac pentru parchet de cea mai buna calitate!

Daca ai o constructie noua sau te afli in plina renovare si ai ajuns la finisaje, felicitari! Mai ai un pas pentru a te putea bucura de rezultatele eforturilor tale. Dar pana atunci, trebuie sa stii ca finisajele sunt cireasa de pe tort. Nu te grabi sa finalizezi lucrarile, ci acorda atentia cuvenita fiecarui detaliu. Nu iti vei dori sa „te ineci la mal”, chiar atunci cand esti atat de aproape sa culegi roadele muncii tale.

Tocmai de aceea, iti venim in ajutor cu o recomandare de lac pt parchet. Ca sa te asiguri ca nu va avea de suferit prin zgariere, deteriorare, lovire sau patare, mai ales daca ai copii mici sau animale de companie, aplicarea unui lac este un must-have. Afla cat de simplu este sa alegi un lac bun, chiar si atunci cand nu ai experienta in domeniu.

Nu trebuie sa apelezi la experti pentru a aplica un lac

Daca vrei sa economisesti pe ultima suta de metri a lucrarilor, pentru ca ai epuizat aproape tot bugetul, o poti face fara probleme. Nu trebuie sa apelezi la specialisti in aplicarea lacului de parchet, pentru ca o poti face tu insuti.

Important este sa identifici produsul potrivit, care sa se plieze exact pe nevoile locuintei tale. In acelasi timp, trebuie sa te asiguri ca va conferi parchetului tau o rezistenta ridicata la zgarieturi, inlaturand orice risc de deteriorare. Stabilitatea si rezistenta la variatii mari de temperatura si umiditate sunt alte criterii pe care un produs profesional le poate bifa cu succes. In plus, lacul bine ales te va ajuta sa obtii un aspect elegant de durata al parchetului, rezistent la uzura si la solicitarea mecanica intensiva.

Brandul face diferenta in domeniul materialelor de constructii: alege ZOBEL!

In multe alte industrii, brandul poate fi doar un indicator al pretului mai mare, si nu neaparat o garantie a calitatii. Atunci cand vorbim despre materiale de constructii insa, marca produselor este un indiciu al calitatii. Daca vrei sa nu faci rabat de la calitate, atunci iti recomandam sa optezi pentru gama de produse profesionale de la ZOBEL. Zowo-tec 8400 este cel mai apreciat tip de produs din domeniul lacurilor destinate parchetului si are o evolutie foarte buna, fiind rezistent la exfoliere si nu numai. Se poate aplica printr-o diversitate de metode, de la turnare, pana la aplicare cu pensula sau rola, in functie de aria de acoperire. In aproximativ 24 de ore, timpul de uscare complet, proiectul tau pentru parchet va fi gata.

Cumpara lac pt parchet ZOBEL de la Klebrom.ro si ai o multime de avantaje

Daca vrei sa cumperi rapid un lac pt parchet de cea mai buna calitate, beneficiind de sfaturile si indrumarea specialistilor, atunci Klebrom.ro este cea mai inspirata alegere. Recomandam acest magazin, tinand cont de review-urile pozitive oferite de alti clienti, care il apreciaza ca fiind un mediu de achizitie de incredere.

Klebrom.ro este specializat in lacuri si adezivi pt lemn, atat pentru interioare, cat si pentru exterioare. Lansat pe piata inca din 1994, acest magazin este unul cu traditie, reusind sa aduca in Romania cele mai bune produse la standarde internationale. Apreciem faptul ca se adreseaza nu doar marilor producatori, ci si micilor mestesugari, reusind sa acopere toata paleta de clienti care cauta produse profesionale.