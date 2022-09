Alegeri legislative în Italia, într-un context economic degradat. Pericolul basculării spre extrema-dreaptă

Italienii sunt chemați duminică la urne în cadrul unui scrutin legislativ impus încă din vara acestui an după căderea guvernului de coaliție condus de Mario Draghi. Este un scrutin complicat, spun analiștii politici italieni, dat fiind că are loc pe fondul unei situații economice dificile, dar și pe fondul unei configurații politice italiene complicate. Ultimul sondaj de opinie citat de corespondentul la Roma al Radio France Internationale dă câștigătoare în acest scrutin alianța de dreapta dominată de extrema dreaptă, regrupând La Liga, Fratelli d’Italia, formațiune dură de dreapta, post-fascistă, condusă de Georgia Meloni și partidul conservator Forza Italia al lui Berlusconi. În centrul dezbaterilor din campania electorală s-au aflat dificultățile economice prin care trece economia Italiei. În cel de-al doilea semestru al acestui an s-a menținut totuși o rată de creștere economică în jur de 1%, oricum superioară celei din Germania. Ea a fost susținută primordial de o creștere a cererii interne, spun analiști economici locali. Dar, pentru anul viitor, previziunile anunță mai degrabă o stagnare a economiei. Inflația continuă să afecteze grav buzunarele italienilor, singurii din Europa – potrivit OECD – care au cunoscut o constantă scădere a salariilor în perioada 1990-2020. În luna august, prețurile au crescut cu cel puțin 8,4%, cea mai mare creștere cunoscută din 1985 până în prezent în această țară care, în plus, este o mare consumatoare de gaze naturale. Iar șocul ar fi fost și mai dureros fără ajutoarele statului, deblocate pentru situațiile complicate. Analiști economici italieni spun însă că marjele de manevră ale acestei a doua puteri industriale a zonei euro nu sunt totuși fără limite. Roma poartă povara unei datorii de peste 2700 miliarde de euro, reprezentând o dată și jumătate PIB-ul țării. În privința locurilor de muncă, șomajul s-a redus un pic în luna iulie, până la 7,9%, dar rămâne în mod clar superior mediei din zona euro. O problemă sensibilă ce necesită mare atenție sunt politicile fiscale.

Ceea ce se poate constata în acest ultim moment de dinaintea scrutinului de duminică este faptul că victoria coaliției de dreapta (dominată însă de extrema dreaptă) condusă de partidul Georgiei Meloni este aproape certă. Ea a propus însă în campanie politici bugetare mult prea expansioniste. Or, dacă aceste politici sunt puse în aplicare, spun analiștii economici, ele vor provoca serioase probleme financiare publice.

Ultimele mitinguri electorale

Vineri seară au avut loc ultimele mitinguri electorale de dinaintea legislativelor de duminică. Centrul-dreapta s-a reunit la Roma, în Piazza del Popolo. Șeful Partidului Democrat, Enrico Letta, a ținut un discurs fără populism, sincer și serios, punând accentul pe chestiuni precum salariul minim, clima și aducând un omagiu unității, solidarității Europei. Bineînțeles, a chemat alegătorii să blocheze drumul extremei drepte. ”Sunt născut sub fascism, dar nu vreau să mor sub Meloni”, a lansat liderul Partidului Democrat.