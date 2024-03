Alertă ONU: Planeta se află „în pragul prăpastiei”, după un deceniu-record de căldură

Un nou raport al Organizației meteorologice mondiale (OMM), agenție aflată sub egida Organizației Națiunilor Unite, pune în alertă întreaga noastră planetă. Documentul, comentat de cotidianul francez ”Le Figaro”, concluzionează că planeta „se află în pragul prăpastiei”. În ultimul deceniu au fost bătute toate recordurile în materie de poluare, de încălzire ori în privința concentrației de gaze cu efect de seră. Au fost bătute recorduri și la încălzirea oceanelor, la evaluarea nivelului mărilor, la micșorarea banchizelor de ghețari, a nivelului ghețarilor din Antarctica. 2023 a încheiat, practic, deceniul cel mai călduros înregistrat vreodată în istorie, împingând planeta „la marginea prăpastiei”.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în încercarea de a alerta planeta, subliniază într-o luare de poziție oficială că „poluarea provocată de combustibilii fosili provoacă un haos climatic fără precedent”. În opinia sa, „este încă timp pentru a lansa un colac de salvare populației și planetei, cu condiția să se acționeze acum”. Raportul mai sus menționat confirmă că 2023 a fost anul cel mai călduros înregistrat vreodată, anul în care au existat temperaturi medii la suprafața Globului cu peste 1,45 grade Celsius față de nivelul de referință din era preindustrială. „Fiecare fracțiune de grad de încălzire climatică are un impact asupra vieții pe Terra”, a avertizat Antonio Guterres. Criza climatică, subliniază la rândul său Celeste Saulo, secretarul general al OMM, constituie „o provocare determinantă cu care se confruntă omenirea, ea fiind strâns combinată cu criza inegalităților, insecuritatea alimentară în creștere, deplasarea populațiilor și pierderea biodiversității”.

Valurile de căldură, inundațiile, secetele, incendiile și intensificarea rapidă a cicloanelor tropicale provoacă mizerie și haos, bulversând viața de zi cu zi a milioane de persoane și producând pierderi economice de milioane de dolari, alertează Organizația meteorologică mondială. Este vorba mai ales de deceniul 2014-2023, cel mai cald cunoscut vreodată, cauza fiind în primul rând creșterea concentrației de gaze cu efect de seră în atmosferă, atingând niveluri-record mai ales în 2022. Sosirea fenomenului El Nino la mijlocul anului 2023 a contribuit de asemenea la creșterea rapidă a temperaturilor, spune raportul OMM. Potrivit lui Celeste Saulo, noi nu am fost niciodată atât de aproape de limita inferioară fixată la 1,5 grade Celsius de Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Comunitatea meteorologică mondială avertizează întreaga lume că ne aflăm „în alertă roșie”: am fost martori, în 2023, îndeosebi la încălzirea fără precedent a oceanelor, la micșorarea ghețarilor, la reducerea dimensiunii banchizelor din Antarctica, a reamintit Celeste Saulo.

Există totuși „un licăr de speranță”, spune OMM: capacitățile de producere a energiei regenerabile în 2023 au crescut cu aproape 50% într-un an, rata de creștere cea mai mare înregistrată vreodată în cursul ultimelor două decenii.