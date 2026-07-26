Sport

Alexander Blockx, un tenisman de mare perspectivă

Mihai Gîndu
Autor
Mihai Gîndu
Alexander Blockx Foto: Instagram

Tânărul tenisman belgian Alexander Blockx (a împlinit anul acesta 21 de ani) se află în prezent pe locul 38 ATP. O clasare bună, care onorează (să fii în Top 50 ATP nu e la îndemâna oricui), dar care, desigur, poate fi îmbunătățită și mai mult.

Cine a urmărit cele mai recente evoluții ale jucătorului din Antwerp și-a dat însă seama că este un tenisman foarte talentat și de mare perspectivă.

După ce a uimit în turneul de la Madrid, unde i-a depășit, pe rând, pe Cristian Garin, Brandon Nakashima, Felix Auger-Aliassime, Francisco Cerundolo și Casper Ruud, fiind întrecut abia în semifinale de Alexander Zverev, a înregistrat un rezultat onorabil la Wimbledon în fața aceluiași Zverev (a pierdut cu 4-6, 7-6, 6-7, 6-7), iar recent, în căutarea primului titlu ATP din carieră, a jucat finala la Estoril.

Semifinala disputată în compania lui Luciano Darderi a fost una cu o desfășurare de-a dreptul incredibilă, italianul conducând la un moment dat cu 7-5 și 5-2, astfel încât accederea în finală părea doar o simplă formalitate pentru peninsular.

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Blockx însă nu a cedat și, practicând un tenis de vis, în care a îmbinat forța loviturilor cu tehnicitatea, a reușit să împingă setul al doilea în tie-break, pe care și l-a adjudecat cu 7-1.

În decisiv, Darderi a avut din nou prim-planul, conducând cu 4-2, dar belgianul a revenit din nou, pentru a se ajunge la un alt tie-break. Deși conducea în tie-break-ul decisivului cu 4-0 (!), italianul a trebuit să se recunoască în cele din urmă învins (A. Blockx, care a scris pe camera de luat vederi că ”a fost cel mai nebunesc meci din toată cariera lui”, s-a impus în cele din urmă cu 7-5, după aproape 3 ore de joc).

Belgianul, care a avut puțin timp de recuperare până la finala cu Luca van Assche, ar fi putut deveni un maestru al revenirilor, fiindcă după un prim set câștigat de van Assche (6-4), a egalat la seturi (tot 6-4), apoi în decisiv a egalat la 5 după ce fusese condus, însă a cedat în cele din urmă în fața adversarului său cu 5-7. Deși a demonstrat o condiție fizică excelentă, s-ar putea totuși ca și oboseala acumulată să-și fi spus cuvântul (meciul-maraton cu Darderi s-a încheiat în jurul orei 1 noaptea).

Stăpânind foarte bine atât loviturile lungi, cât și demi-voleurile, reușind deseori lovituri derutante pentru adversar, nebazându-se doar pe forță, tânărul Alexander Blockx are șanse reale de a deveni un nume și mai cunoscut în circuit și probabil că și primul titlu ATP nu va întârzia să apară.

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