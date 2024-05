Alianța PSD-PNL conduce în preferințele electoratului pentru alegerile europarlamentare

Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro în mai 2024, alianța PSD-PNL continuă să conducă în preferințele electoratului pentru alegerile europarlamentare, cu o intenție de vot de peste 40%. Cât privește alegerile locale, PSD ocupă prima poziție în intențiile de vot pentru Consiliul Local al orașului / comunei, urmat la mică distanță de PNL.

Remus Ștefureac – director INSCOP Research: ”În ultima lună nu se observă modificări spectaculoase în intenția de vot a românilor rezidenți în țară pentru alegerile europarlamentare și locale, posibil și pe fondul unei campanii electorale foarte discrete. Sondajul INSCOP din luna mai întărește concluziile principale anterioare: Suma voturilor PSD și PNL la alegerile locale este semnificativ mai mare decât scorul Alianței electorale PSD-PNL la alegerile europarlamentare care domină clasamentul, AUR a coborât sub pragul de 20%, apropiindu-se de 15%, scorul cumulat AUR și SOS România este undeva la 20%, iar Alianța Dreapta Unită crește, dar foarte lent. Partidele mici care au depus liste pentru alegerile europarlamentare obțin rezultate foarte slabe, sub nivelul celor patru candidați independenți înscriși pe buletinul de vot. Rezultatele alegerilor pot fi influențate de eventuale evoluții ale campaniei electorale din ultimele două săptămâni, dacă aceasta va deveni mai dinamică. Un factor important va fi și votul din diaspora care va influența scorurile finale ale partidelor.”



PREZENȚĂ. Estimare participare la alegeri comasate europarlamentare și locale. Comparație mai vs. aprilie



Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 10.9% dintre români au ales 1 (față de 14.7% în aprilie), 1.6% au ales 2 (față de 0.5% în aprilie), 0.5% au ales 3 (față de 2% în aprilie), 1.3% au ales 4 (față de 1.2% în aprilie), 6.5% au ales 5 (față de 6.6% în aprilie), 1.3% au ales 6 (față de 1.7% în aprilie), 3.2% au ales 7 (față de 3.2% în aprilie). 6.4% indică 8 (față de 7.2% în aprilie), 4.8% indică 9 (față de 3.7% în aprilie) și 62.9% indică 10 (față de 59.2% în aprilie).



Intenția de vot la ALEGERI EUROPARLAMENTARE. Comparație votanți mobilizați vs. votanți generici

Intenția de vot la alegerile europarlamentare raportată la votanții mobilizați (respondenții care își exprimă preferința pentru un partid/candidat din listă și care declară că vin în mod sigur la vot – 51,3% din total eșantion) și votanții generici (respondenții care își exprimă preferința pentru un partid/candidat din listă indiferent dacă declară că vin sau nu vin la vot în mod sigur – 75% din total eșantion)

44.3% dintre votanții mobilizați (care spun că merg sigur la vot) ar alege alianța PSD – PNL (față 43.7% dintre votanții generici), 16.8% Alianța Dreapta Unită (USR, PMP, FD) (față de 14.1% dintre votanții generici) și 15.3% AUR (față de 17.5% dintre votanții generici). Pentru UDMR ar vota 5.8% dintre alegătorii mobilizați (față de 6% dintre votanții generici), iar pentru Partidul SOS România ar vota 4.7% (față de 4.4% dintre votanții generici). Nicolae Ștefănuță ar fi votat de 2.6% dintre votanții mobilizați (față de 1.9% dintre cei generici). Partidul Diaspora Unită ar obține 2.2% dintre voturile celor care declară că vin sigur la vot (față de 2.8% votanți generici). Gheorghe Vlad Dan ar obține 1.9% dintre voturile celor care declară că ar merge sigur la vot (față de 1.9% dintre voturile votanților generici). Partidul România Mare ar fi votat de 1.7% dintre votanții mobilizați (față de 1.9% dintre votanți generici). Partidul REPER ar fi ales de 1.5%

dintre votanții mobilizați (față de 1.3% dintre votanții generici), iar PUSL de 1.1% (față de 1.3% dintre votanții generici) la fel ca Silvestru Șoșoacă (față de 1.5% dintre votanții generici). Sub 1% din alegătorii mobilizați își exprimă opțiunea pentru: Partidul Alternativa Dreaptă, Partidul Patrioților, România Socialistă șj candidatul independent Paula Pîrvănescu.



Comparație mai vs. aprilie

Intenția de vot la alegerile europarlamentare raportată la respondenții care își exprimă preferința pentru un partid/candidat din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin la vot în mod sigur – 75% din total eșantion

Raportat la cei care și-au exprimat preferința pentru un partid/candidat din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin la vot (75% din total eșantion în luna mai, față de 74.4% din total eșantion în luna aprilie), 43.7% dintre alegători ar vota cu alianța PSD – PNL (față de 46.6% în aprilie), 17.5% cu AUR (16.7% în aprilie), 14.1% cu Alianța Dreapta Unită (USR, PMP, FD) (13.8% în aprilie). Pentru UDMR ar vota 6% dintre alegători (5.1% în aprilie), iar pentru Partidul SOS Romania ar vota 4.4% (4.5% în aprilie). Partidul Diaspora Unită ar obține 2.8% din voturi, Partidul România Mare ar obține 1.9%, la fel ca Nicolae Ștefănuță și Gheorghe Vlad Dan, în timp ce Silvestru Șoșoacă este cotat cu 1,5%. Partidul REPER ar obține 1.3% din totalul voturilor celor care exprimă o opțiune (1.8% în aprilie), iar PUSL 1.3% (1.5% în aprilie). Sub 1% dintre votanți își exprimă opțiunea pentru Partidul Alternativa Dreaptă, Partidul Patrioților, România

Socialistă și pentru candidatul independent Paula Pîrvănescu.



Intenție vot ALEGERI LOCALE. Comparație votanți mobilizați vs. votanți generici

Intenția de vot la alegerile locale (pentru Consiliul Local al orașului / comunei) raportată la votanții mobilizați (respondenții care își exprimă preferința pentru un partid/candidat din listă și care declară că vin în mod sigur la vot – 53.8% din total eșantion) și votanții generici (respondenții care își exprimă preferința pentru un partid/candidat din listă indiferent dacă declară că vin sau nu vin la vot în mod sigur – 79.9% din total eșantion)

30% dintre votanții mobilizați (care spun că merg sigur la vot) ar alege PSD (față 29% dintre votanții generici), 27.9% PNL (față 27.6% dintre votanții generici), 14.6% Alianța Dreapta Unită (USR, PMP, Forța Dreptei) (față 12.7% dintre votanții generici) și 11.9% AUR (față 14.5% dintre votanții generici). UDMR ar fi votat de 4.3% (față 4.8% dintre votanții generici), Alianța AER (Partidul Verde, Partidul Ecologist Român) de 2.6% (față 3% dintre votanții generici), Partidul SOS Romania ar fi votat de 2.1% dintre votanții mobilizați (față 2.5% dintre votanții generici), PUSL de 2.1% (față 1.8% dintre votanții generici), Partidul Pro România de 1.8% (față 1.5% dintre votanții generici) și REPER de 0.8% (față 0.8% dintre votanții generici). 1.8% indică alt partid (față de 1.7% dintre votanții generici).



Comparație mai vs. aprilie și martie

Intenția de vot la alegerile locale (pentru Consiliul Local al orașului / comunei) raportată la respondenți care își exprimă preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin la vot în mod sigur – 79.9% din total eșantion

Raportat la cei care și-au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (79.9% din total eșantion), 29% dintre votanți ar alege PSD (față de 28.4% în aprilie, 30.6% în martie), 27.6% PNL (față de 26.7% în aprilie, 25.6% în martie), 14.5% AUR (față de 14.4% în aprilie, 17.4% în martie), 12.7% Alianța Dreapta Unită (USR, PMP, Forța Dreptei) (față de 10.8% în aprilie, 9.8% în martie). UDMR 4.8% (față de 5.3% în aprilie, 4% în martie), Alianța AER (Partidul Verde, Partidul Ecologist Român) 3% (față de 3.3% în aprilie, 3.1% în martie), Partidul SOS Romania ar obține 2.5% din totalul voturilor (față de 3.7% în aprilie, 4.3% în martie), PUSL 1.8% (față de 1.6% în aprilie), Partidul Pro România 1.5% (față de 1.9% în aprilie, 2.4% în martie), Partidul REPER 0.8% (față de 1.9% în aprilie). 1.7% indică alt partid (față de 1.9% în aprilie, 2.7% în martie).

Metodologie: Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda agenției de știri News.ro. Datele au fost culese în perioada 20 – 25 mai 2024. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.