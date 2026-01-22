Alunecări de teren devastatoare în Noua Zeelandă: mai multe persoane dispărute după ploi torențiale

Salvatorii din Noua Zeelandă încearcă să ajungă la mai multe persoane dispărute în urma unor alunecări de teren produse pe fondul ploilor abundente care au afectat grav Insula de Nord.

Mai multe persoane sunt date dispărute după o alunecare de teren produsă la un camping din zona Muntele Maunganui, o cunoscută destinație turistică.

Echipele de salvare au declarat că, până în acest moment, nu există semne de viață la fața locului.

Autoritățile confirmă: printre dispăruți, „cel puțin o tânără fată”

Ministrul pentru Managementul Urgențelor, Mark Mitchell, a confirmat că „cel puțin o tânără fată” se numără printre persoanele dispărute.

Operațiunile de căutare vor continua pe tot parcursul nopții, în ciuda condițiilor meteo extrem de dificile, au transmis autoritățile.

O altă alunecare de teren, la Papamoa: răniți și persoane dispărute

O altă alunecare de teren produsă în zona Papamoa, aflată în apropiere, a rănit grav o persoană, în timp ce alte două persoane sunt încă date dispărute.

Regiunea Golful Plenty, grav afectată de vremea extremă

Zona Golful Plenty a fost lovită în ultimele zile de ploi abundente și vânturi puternice, care au provocat:

pene masive de curent electric

inundații pe scară largă

blocarea unor drumuri esențiale

Sute de persoane au fost tăiate de calea de acces, după ce o alunecare de teren a doborât copaci, pământ și un bolovan estimat la 100 de tone pe un drum important.

Premierul Chris Luxon, așteptat în zonele afectate

Prim-ministrul Chris Luxon este așteptat să viziteze mâine regiunile afectate de dezastre, pentru a evalua situația și a coordona răspunsul autorităților.

Vremea extremă, tot mai frecventă în Noua Zeelandă

Autoritățile atrag atenția că fenomenele meteo extreme au devenit tot mai frecvente în ultimii ani.

Pe Insula de Nord, ploile torențiale care declanșează inundații și alunecări de teren au crescut semnificativ în ultimii cinci ani.

Printre cele mai grave episoade recente se numără: