An Nou fericit! Autor Curierul Național Publicat 30 decembrie 2025
UN AN NOU FERICIT cu practicarea zilnică a credinței!
FAMILIE – Foamea Lui Hristos și Ilie (d.c.); FAMILY – The famine of Christ and Elijah in yellow (h.d.) –– life in families: 24 hours from 24, 7 days per week, 365 days per year. Petreceți anul nou în familie.