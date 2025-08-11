Andrei Okounkov: China este viitorul matematicii

Într-o eră a transformărilor profunde în științele fundamentale, interdisciplinaritatea și fuziunea domeniilor remodelând granițele cunoașterii umane, laureatul Medaliei Fields, Andrei Okounkov, se remarcă printr-o viziune interdisciplinară puternică. Cercetările sale revoluționare, de la teoria reprezentărilor și geometria algebrică, până la teoria probabilităților, au deschis o cale academică distinctă și influentă.

În noiembrie 2023, Okounkov a fost ales membru străin al Academiei Chineze de Științe. Pasiunea sa pentru cultura tradițională chineză este evidentă, de la copierea caligrafiei până la studiul ritualului ceaiului, el caută să descopere rezonanțe profunde între gândirea orientală și principiile matematicii.

La cel de-al treilea Congres Internațional al Științelor Fundamentale, desfășurat în iulie la Beijing, oameni de știință de top din întreaga lume s-au reunit pentru a explora perspectivele dezvoltării științelor fundamentale. Okounkov a fost invitat la acest eveniment trei ani consecutiv și a acordat un interviu pentru China Media Group (CMG).

„Ador caligrafia. Aceste tradiții străvechi creează o rezonanță fascinantă cu poziția actuală a Chinei în lumea matematicii. Fără îndoială, China este viitorul matematicii. Aici există mulți tineri pasionați, concentrați pe cercetare și pricepuți în arta și știința matematicii, care aprofundază subiectele cu o meticulozitate remarcabilă. Aceasta se datorează, pe de o parte, moștenirii matematice îndelungate a Chinei, iar pe de altă parte, faptului că China reprezintă viitorul. La fel cum realizările Chinei în știință și tehnologie sunt incontestabile – în domeniul mașinilor, bateriilor, telefoanelor sau trenurilor de mare viteză – tot astfel stă situația și în matematică. China are un număr uimitor de tineri care se dedică aprofundării intense a matematicii, o fac cu seriozitate și pasiune, iar acest lucru este cu adevărat remarcabil”, a declarat Okounkov.

De-a lungul anilor, China a înregistrat progrese semnificative atât în domeniile aplicative tehnologice, cât și în cercetările fundamentale.

Okounkov consideră că un aspect esențial este respectul profund al chinezilor pentru actul de a învăța. „Oamenii nu doar acumulează cunoștințe, ci le asimilează critic. Aceasta este o trăsătură înrădăcinată în cultura chineză de mii de ani și, deși astăzi accentul se pune mai mult pe știință, tehnologie, inginerie și matematică, această tradiție a învățării reflective rămâne neschimbată”, a spus matematicianul.

Acesta a mai menționat că preferă ceaiul Dianhong – ceaiul roșu din provincia Yunnan.

Între prepararea ceaiului și matematică există o similitudine: ambele necesită precizie și alegerea parametrilor corecți. „Pe de o parte, este nevoie de exactitate, iar pe de altă parte, cultivatorii de ceai respectă tradiția, dar inovează constant. Mulți înțeleg adânc esența ceaiului. Cultura ceaiului evoluează; nu cere ca fiecare acțiune să fie identică de fiecare dată. La fel și matematica, pe care mulți o percep greșit ca fiind o disciplină statică, complet stabilită, cu toate formulele deja descoperite și de memorat. Realitatea este însă alta. Matematica este o disciplină dinamică și în continuă dezvoltare. Trebuie să moștenim și să stăpânim cunoștințele și metodele existente, dar asta nu ne împiedică să creăm lucruri noi pe această bază.”

Okounkov a adăugat că, în viață, uneori este esențial să-ți schimbi perspectiva: „Când privești o problemă dintr-un unghi diferit, poți găsi soluția pe loc. Mulți văd matematica ca pe un munte uriaș cu un singur drum spre vârf, dar nu este așa, există multe căi. Când ești blocat pe o cale, e mai eficient să o ocolești și să gândești altfel”.