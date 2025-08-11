Actualitatea din China 

Aniversarea Regiunii Autonome Tibet va fi transmisă 8K

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional

Convoiul carelor de transmisie 8K UHD ale China Media Group (CMG) a ajuns la data de 6 august la Lhasa, capitala Regiunii Autonome Tibet/Xizang. Convoiul a traversat Regiunile Autonome Mongolia Interioară și Ningxia Hui, provinciile Gansu și Qinghai, distanța totală fiind de 3.837 de kilometri.

Este pentru prima dată când care de transmisie 8K UHD ale CMG ajung în Tibet, unde vor asigura trasmisia evenimentelor dedicate celor 60 de ani de la înființarea regiunii.

În seara zilei de 9 august, convoiul CMG a ajuns în Piața Palatului Potala, unde au început pregătirile tehnice. Echipa CMG va asigura publicului din întreaga lume transmisia spectacolui dedicat acestui moment istoric pentru Tibet.

Distribuie articolul
Articolul anterior Caricatura zilei
Articolul următor Andrei Okounkov: China este viitorul matematicii
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Cum vor fi plătite pensiile private potrivit noului proiect de lege
Economie
Moldova își dublează exporturile de servicii medicale și educaționale pe parcursul a cinci ani și devine lider regional în turismul medical
Sănătate
Kaspersky: 98% dintre experții în securitate cibernetică își doresc îmbunătățiri pentru maximizarea protecției
IT

Citește și