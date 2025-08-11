Aniversarea Regiunii Autonome Tibet va fi transmisă 8K

Convoiul carelor de transmisie 8K UHD ale China Media Group (CMG) a ajuns la data de 6 august la Lhasa, capitala Regiunii Autonome Tibet/Xizang. Convoiul a traversat Regiunile Autonome Mongolia Interioară și Ningxia Hui, provinciile Gansu și Qinghai, distanța totală fiind de 3.837 de kilometri.

Este pentru prima dată când care de transmisie 8K UHD ale CMG ajung în Tibet, unde vor asigura trasmisia evenimentelor dedicate celor 60 de ani de la înființarea regiunii.

În seara zilei de 9 august, convoiul CMG a ajuns în Piața Palatului Potala, unde au început pregătirile tehnice. Echipa CMG va asigura publicului din întreaga lume transmisia spectacolui dedicat acestui moment istoric pentru Tibet.