Prima repetiție pentru ceremonia dedicată celor 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistență al Poporului Chinez și în Războiul Mondial Antifascist

În Piața Tian’anmen din Beijing, a avut loc, în noaptea de 9 spre 10 august, prima repetiție generală pentru ceremonia comemorativă care marchează 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistență al Poporului Chinez împotriva agresiunii japoneze și în Războiul Mondial Antifascist. Aproximativ 22.000 de persoane au participat la repetiție și la activitățile de sprijin logistic.

Potrivit organizatorilor, repetiția a inclus întreaga desfășurare a ceremoniei, cu accent pe coordonarea etapelor și verificarea mecanismelor de organizare și conducere. Evenimentul a atins obiectivele propuse.