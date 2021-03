Another Round / Încă un rând – proiecții în avanpremieră în cinematografele din România

”Another Round / Încă un rând”, cel mai recent film în regia lui Thomas Vinterberg, cu Mads Mikkelsen în rolul principal, va avea un număr limitat de proiecții în avanpremieră în acest weekend la București (Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Happy Cinema), Iași (Cinema Ateneu), Craiova (Inspire Mercur și VIP Electroputere), Bacău (Happy Cinema), Buzău (Happy Cinema), Bistrița (Happy Cinema), Sfântu Gheorghe (Cinema Arta by Cityplex) și Bârlad (Cityplex).

Filmul European al anului (European Film Awards), nominalizat la Globurile de Aur și pe lista scurtă a Premiilor Oscar, va fi lansat în cinematografe pe măsură ce acestea se vor redeschide.

Trailer România: https://youtu.be/yHYOdZDC-Xs

Există o teorie care spune că ne-am naște cu o doză mică de alcool în sânge și că o stare de ebrietate modestă ne-ar deschide ochii către lumea din jurul nostru, diminuându-ne problemele și dezvoltându-ne creativitatea. Încurajați de această teorie, Martin și trei prieteni de-ai săi, toți profesori de liceu blazați, pornesc un experiment de a menține un nivel constant de ebrietate de-a lungul zilei. Dacă Churchill a câștigat cel de-al Doilea Război Mondial luptând prin aburi denși de alcool, cine știe ce ar putea face câteva guri pentru ei și elevii lor?

Primele rezultate sunt îmbucurătoare, iar micul proiect al celor patru profesori se transformă într-un veritabil studiu academic. Atât orele, cât și rezultatele acestora continuă să se îmbunătățească, iar gașca se simte din nou în priză! Pe măsură ce paharele sunt date peste cap, unii dintre participanți văd un progres continuu, în timp ce alții o iau razna. Devine din ce în ce mai clar că, deși alcoolul a alimentat rezultate nemaipomenite de-a lungul istoriei, anumite acțiuni îndrăznețe au consecințele lor.

“Ideile sunt incontrolabile, ele vin către tine, nu le poţi planifica, nu iei ideile ci ele vin, e ca atunci când te îndrăgosteşti, nu poţi controla asta, şi despre toate astea este filmul meu, despre lucrurile pe care nu le poţi avea tot timpul sub control.” – Thomas Vinterberg

”Another Round / Încă un rând” a fost lansat internațional în cadrul celei de-a 73-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. În funcţie de situaţia epidemiologică şi de numărul de cinematografe deschise, filmul va rula pe ecranele din România, distribuit de Bad Unicorn.

Lansată în 2017, Bad Unicorn este o firmă de distribuție de film de autor. În portofoliul Bad Unicorn se regăsesc filmele: On Body and Soul, God’s Own Country, Pororoca, L’atelier, Dovlatov, Utøya: July 22, The Guilty, Birds of Passage, Amanda, MO, God Exists, Her Name Is Petrunija, System Crasher, colectiv, Babyteeth: prima iubire și Corpus Christi.

Filmele Bad Unicorn sunt disponibile pe platform vimeo: https://vimeo.com/badunicorn și pe Eventbook: https://eventbook.ro/program/smart-house-films-from-bad-unicorn

În curând, Bad Unicorn va mai lansa în cinematografele din România filmele Another Round / Încă un rând, The Nest / Cuibul, Falling / Ali(e)nare și Un triomphe.