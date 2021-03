S-a deschis Muzeul-Atelier Școala de la Piscu

În februarie, a avut loc inaugurarea Muzeului-Atelier Școala de la Piscu, un spațiu cultural pornit din dorința de a împrieteni copiii și adulții cu patrimoniul și de a pune în lumină moștenirea culturală a comunității din Piscu, o veche vatră de olari cu o istorie culturală bogată, singura din apropierea capitalei în care încă se produce ceramică țărănească.

„Memoria meșteșugului de Pisc este cea care a generat acest loc, este un nucleu de la care spațiul s-a extins și temele de studiu, la rândul lor, s-au extins. Piscu a fost pe vremuri un centru de olărit în care s-a lucrat enorm. În cele mai bune timpuri, câte 200 de cuptoare ardeau aici și sute de mii de oale părăseau satul în fiecare an către târgurile din București și din împrejurimi.” – Adriana Scripcariu, istoric de artă și inițiator al proiectului

Proiectul fanion al organizației Școala de la Piscu, Muzeu-Atelier-Școală, valorifică experiența a 15 ani de cercetare și acțiune educațională și culturală dedicată patrimoniului cultural. Inițatorii săi, istoricul de artă Adriana Scripcariu și sculptorul Virgil Scripcariu, și-au propus să prezinte public moștenirea satului Piscu plasată în contextul mai larg al tehnicilor tradiționale de lucru cu pământul și de comunicare între tradiție și creație contemporană.

„Noi am ajuns în sat cu un profil care s-a potrivit cu specificul de patrimoniu cultural puternic de aici; l-am descoperit la rândul nostru și ne-am bucurat să îl punem în valoare, an de an, și să ajungem iată, în al șaisprezecelea an de lucrat și trăit pentru patrimoniul de la Piscu, să inaugurăm un astfel de spațiu care, indiferent de mersul producției de ceramică tradițională, va rămâne un martor al faptului că aici s-a olărit, un prilej de a descoperi acest meșteșug și o invitație la creativitate și la a privi în trecut, într-un mod care să ne aducă plus valoare pentru prezent și viitor. ” – Virgil Scripcariu, sculptor și inițiator al proiectului.

Evenimentul de deschidere a reunit, în format restrâns, reprezențanți ai autorităților locale și personalități din zona patrimoniului cultural, precum și principalii susținători ai proiectului: Kaufland România, sponsor principal, Administrația Fondului Cultural Național, Kronospan, Ordinul Arhitecților din România, Ministerul Culturii, Rompetrol, Arensia – Exploratory Medicine, Fundația pentru Medicină Celulară și Moleculară, Consiliul Județean Ilfov, Centrul Județean pentru Cercetarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Primăria Ciolpani.

Participanții au vizitat în premieră clădirea la ridicarea căreia au contribuit și au vizionat o primă expunere a colecției oalelor de Pisc, dedicată memoriei comunității de olari din sat și îmbogățită cu ceramică țărănească din întreg teritoriul românesc. Imagini video de la deschiderea Muzeului-Atelier Școala de la Piscu pot fi vizionate aici: https://youtu.be/R_l4wS0K5A8

Momentul festiv din 18 februarie a marcat inaugurarea spațiului și finalul unei etape definitorii din înfăptuirea acestuia, în contextul proiectului „Școala din Muzeu – Piscu” sprijinit de Kaufland România. Printr-o finanțare nerambursabilă care a găsit clădirea ridicată și acoperită, însă cu nevoie de sprijin pentru închiderea cu sticlă, instalații, finisaje, Kaufland s-a aliniat dorinței inițiatorilor de activare a patrimoniului cultural în educație, susținând valoarea de proiect-pilot a acestui demers și potențialul de a fi replicabil și în alte comunități rurale din România.

„Este unul dintre cele aproape 200 de proiecte în care investim din punct de vedere social și pe care le susținem. Acest proiect aduce după sine un 360 de grade care închide cercul. Sub acest acoperiș am identificat foarte multe dintre atributele pe care, din păcate, nu le mai găsim în societatea noastră contemporană și cotidiană. (…) Vorbim despre educație, cultură, tradiție și cred că, într-un final, vorbim despre identitate. Această identitate a fost reintegrată astăzi în Piscu datorită unui singure valori pe care familia Scripcariu a demonstrat că o are și care se numește implicare. Vă mulțumesc!” – Valer Hancaș, Director Comunicare & Public Affairs, Kaufland România

Pe lângă funcția de expunere, Muzeul-Atelier Școală le va oferi vizitatorilor săi experiențe formatoare care vor facilita accesul copiilor și adulților la patrimoniu cultural și natural prin educație, cu prilejul atelierelor de meșteșug și lecțiilor de patrimoniu care vor avea loc aici începând cu 2021. Conceptul de „Școală din Muzeu” pune în valoare moștenirea locală și o transformă în resursă pentru educație. Imagini de la ateliere pot fi vizionate aici: https://youtu.be/seWi_lg09W8.

„Iată cum un fost sat de olari, Piscu, poate să devină, din nou, un sat vestit. Vestit pentru mulți oameni care vor să-și educe copiii ca lumea. Muzeul este doar cadrul, ceea ce asigură o ambianță și este, de fapt, locul în care poți să generezi unealta. Unealta pentru mine este atelierul care se va dezvolta; am convingerea că se va dezvolta pentru că avem garanția și dovezile pe care le-au arătat Virgil și Adriana la ei acasă, în atelierul de acolo. Iar școala e demersul pentru care consider că merită să apreciezi și să sprijini efortul tuturor acestor oameni care s-au implicat benevol. Școala mi se pare, până la urmă, ținta.” – Șerban Sturdza, arhitect, membru corespondent al Academiei Române

Muzeul – Atelier – Școala de la Piscu poate fi vizitat la fiecare sfârșit de săptămână, între orele 11:00 și 17:00, cu anunț în prealabil prin SMS sau WhatsApp la 0722.121.566. Detalii despre proiect și modalități de implicare sunt disponibile aici: http://muzeu.piscu.ro/, sau în paginile de social media: https://www.facebook.com/ScoalaDeLaPiscu și https://www.instagram.com/scoaladelapiscu/.

Evenimentul de lansare oficială a Muzeului – Atelier – Școala de la Piscu a fost organizat de Școala de la Piscu în contextul proiectului „Școala din Muzeu – Piscu”, finanțat de Kaufland România prin campania Implicarea face diferența, comunicat de DC Communication și „Muzeul – Atelier Școala de la Piscu: patrimoniu, concept, expunere”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Credite foto: Ostafi Photography și Jurnalul de Ilfov. Parteneri media: Radio România, Igloo media, Revista Zeppelin, Modernism, IQ Ads.