ANPC a aplicat amenzi de peste 1.500.000 lei, operatorilor economici din Regiunea Sud Muntenia – Ploiești

Parte a campaniei ”Caravana Consumatorilor” – acțiune menită să alinieze abordarea în control a comisarilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), la un nivel unitar, în întreaga țară – s-au derulat ample acțiuni de control, în perioada 7-8.09.2022, în Ploiești, Câmpina, Păulești și Vălenii de Munte.

Echipele de control ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Regiunea Sud Muntenia au fost coordonate, în acest demers, de președintele Horia Constantinescu.

În cele două zile, comisarii CRPC Regiunea Sud Muntenia împreună cu Regiunea București Ilfov au verificat 140 de operatori economici, 126 înregistrând abateri de la legislația în vigoare, în domeniu. În cazul a 14 operatori economici s-au înmânat invitații, urmând ca documentele de control să fie încheiate ulterior.

” Fie că vorbim despre operatori economici mici sau vorbim despre cei mari, numitorul comun al activității acestora este consumatorul. Am găsit rugină în contact direct cu alimentele și am întâlnit multă superficialitate și diletantism. Se mănâncă, totuși, bine și te poți caza în condiții mai mult decât civilizate.

Este păcat că, în comparație cu cei care își duc activitatea la un nivel superior, există totuși abateri grave. Am fost nevoiți să retragem de la comercializare produse neconforme. Dar cred că cel mai important este să retragem din raporturile cu consumatorii pe cei ce își bat joc de aceștia” – Horia Constantinescu, președinte ANPC.

În urma neregulilor constatate pe teren, au fost aplicate diverse sancțiuni, după cum urmează:

190 amenzi contravenționale, în valoare de 1.585.000 lei

19 avertismente

oprirea temporară de la comercializare (până la remedierea deficiențelor) a peste 20.000 de produse neconforme în valoare de peste 1.000.000 lei

oprirea definitivă de la comercializare a unei cantități de produse alimentare neconforme in valoare de peste 90.000 lei

oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor, pentru 36 de unități

propunerea de emitere a deciziei de închidere a unității pentru o perioadă de până la 6 luni, pentru 5 de locații

propuneri de emitere decizie încetare practica incorecta asa cum este definite de legea 363/2007, pentru 3 locații.

Ne dorim să aplicăm în continuare la nivelul Regiunii modul de abordare în control și să transmitem în timp util informațiile către consumatori.

Acțiunile de control s-au desfășurat în complexul comercial Balif, Serpo, Piata Cocoș, Autogara Câmpina, Piața Câmpina, Hotel Restaurant Sky Paulesti, magazine chinezești din Ploiești, Vălenii de Munte.

Dintre cele mai importante abateri constatate, amintim:

comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate ilizibil sau depășit

utilizarea unor camere frigorifice neigenizate corespunzător, cu rafturi metalice ruginite, cu pereți cu tencuiala sau zugrăveala exfoliată

comercializarea unor produse preparate și semipreparate fără a avea menționată data preparării,

utilizarea, în blocul alimentar, a unor aparate și ustensile neigienizate, depreciate, cu rugină

utilizarea unor echipamente de gătire (cuptor de copt, cuvă de fierbere, tăvile de coacere) neigenizate, cu strat gros arsură

existența unor pardoseali neigenizate,cu plinte deslipite,

depozitarea materiilor prime în locuri nepotrivite (ex: faină depozitată în spațiul de preparare)

utilizarea unor cântare fără verificare metrologică

utilizarea uleiului de prăjire cu culoare modificată,

necompletarea graficului pentru schimbul uleiului

utilizarea unor vitrine frigorifice insalubre (cu gheață în exces, rame murdare, rugină, praf și insecte)

paviment neigienizat, tapițeria scaunelor din dotare ruptă, pe exterior necesită lucrări de întreținere, igienizare (suprafețe mari de vopsea lavabilă exfoliată), grupuri sanitare insalubre, pavimentele de la intrarea în sala de așteptare prezintă plăci de gresie spartă. Din cele 15 autobuze și microbuze verificate, un număr de 6 autobuze și microbuze au prezentat deficiențe, în sensul ca tapițeria scaunelor era murdară, tocită, linoleul de pe pardoseală rupt, existând pericol de accidente, caloriferele din dotarea mijloacelor de transport neigienizate, rupte, ușa spate microbuz legată cu sârmă, neigienizate prezentând la colțuri noroi, plafoane murdar cu depuneri de mâzga. Nu s-a putut prezenta graficul cu evidența igienizării microbuzelor.

sala de așteptare situata în autogara Ave Diana Câmpina prezintă neconformități privind starea de igienă, paviment deteriorat prin exfolieri de vopsea

microbuz – condiții igienice necorespunzătoare, tapițerie murdară, paviment cu porțiuni rupte, zone de rugină, guri ventilație cu depuneri de praf, chedere rupte

gresie deteriorată, porțiuni sparte, neigienizată, pereți neigienizați, agregate frigorifice cu aspect degradat, urme de rugină, ventilatoarele pline de praf, mizerie, rugină – piața Câmpina

produse lactate fără etichetă si elemente de identificare, produse depozitate pe paviment și agregate neigienizate

carne și produse din carne pe a caror eticheta producătorul menționa ” a se consuma în 48 de ore de la deschidere ” operatorul economic nu avea menționată data deschiderii, astfel neputând fi stabilită încadrarea în perioada de valabilitate

vitrina frigorifica asistata cu zone de condens, rugina si sange,neigienizate nu se respectă temperatura de păstrare a produselor, lipsa informații la produsele comercializate

gresie deteriorată, porțiuni sparte, neigienizată, pereți neigienizați, agregate frigorifice cu aspect degradat, urme de rugină, ventilatoarele pline de praf, mizerie, rugină

lipsa etichete elemente de informare burgeri, cuptor pizza neigienizat, cu tavi ruginite, depuneri de resturi alimentare, lista meniu fără ingredientele alergene

informare incompletă consumatori în listele meniu privind alergeni, materii prime congelate și coloranți alimentari care pot afecta atenția copiilor

prestare de servicii alimentare care pot afecta starea de sănătate (spații frigorifice și sisteme de ventilație aferente impirificate, cu zone ruginite, chedere rupte), vase de preparare degradate, suprafețe discontinue ale meselor de lucru, materii prime congelate exipirate sau cu modificări organoleptice.

utilizare de produse și proceduri nesigure (carne, peste, fructe de mare fără etichete) decongelare la temperatura ambientală, componente ale produselor finite menținute separate (paste si carne pentru ciorbe), utilizarea de ambalaje de transport ale unor sortimente de brânză ca recipienții pentru diverse semipreparate, lipsa buletin de analiza privind salubritatea cuburilor de gheață folosite la răcirea băuturilor

prestări servicii nealimentare nesigure:

camere(2) cu ventilator murdar, praf, pânza de păianjen, tapet dezlipit, fire de par uman, marmura deteriorată în zona căzii de baie

sala de Spa cu tavan cu infiltrații, nemarcarea adâncimii apei

Coafor:

Lipsă registru igienizare, lipsă durată operațiuni, ustensile neigienizate cu fire de păr

Sala Fitness:

Lipsa informare privind utilizare aparatelor

Recepție:

Țările în moneda euro și nu in Lei

Locul de joacă:

Topogan cu margine tăioasă în zona de coborâre, lanțuri ruginite la leagăne

