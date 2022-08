Antonio Guterres cere revenirea cerealelor ruse pe piața mondială

Îngrășămintele și produsele agricole din Rusia trebuie să revină pe piețele mondiale ”fără obstacole”, în fața riscului unei crize alimentare mondiale în 2023, a afirmat sâmbătă, la Istanbul, Secretarul general al ONU, Antonio Guterres. ”Este important ca guvernele și sectorul privat să coopereze pentru a le face să parvină pe piață”, a declarat Guterres în conferința sa de presă de la Centrul de coordonare comună (CCC) care supervizează aplicarea acordului privind exportul de cereale ucrainene, semnat în luna iulie de Kiev și Moscova sub egida ONU și a Turciei. Acest acord garanta și Rusiei posibilitatea de a exporta propriile produse agricole și îngrășăminte agricole, în ciuda sancțiunilor occidentale. Guterres a remarcat faptul că la Istanbul nu a constatat accesul fără piedici pe piețele mondiale al produselor alimentare și al îngrășămintelor ruse, acestea lovindu-se încă de ”obstacole”. ”Fără îngrășăminte în 2002, nu va exista suficientă hrană în 2023 și plecarea unor mai mari cantități de cereale și îngrășăminte din Ucraina și Rusia este esențială pentru calmarea piețelor… și pentru scăderea prețurilor la consumatori”, a subliniat Antonio Guterres. Secretarul general al ONU s-a întâlnit cu echipa CCC recent instalată la Istanbul, compusă din reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei, Turciei și ai ONU. Ea are misiunea de a asigura securitatea transportului de cereale prin Marea Neagră. În plus, ea inspectează conținutul navelor înainte de a le lăsa să treacă prin Bosfor.

