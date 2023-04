Washington și Manila derulează cele mai ample manevre militare comune din istoria lor

Scopul lor – contracararea influenței Chinei în regiune

Statele Unite și Filipine au demarat marți, 11 aprilie, cele mai ample manevre militare comune cunoscute în istoria lor, scopul lor declarat fiind contracararea influenței Chinei în regiune. Aproximativ 18.000 soldați – dublul față de anul trecut – iau parte la aceste exerciții denumite ”Balikatan”, plănuite să dureze două săptămâni. Pentru prima oară, operațiunile includ tiruri cu muniții reale în Marea Chinei meridionale, zonă unde controlul cvasitotal este revendicat de Beijing.

Tensiunile în jurul Taiwanului

Aceste manevre comune intervin în condițiile în care, în perioada 8-10 aprilie, China a derulat vaste exerciții militare în jurul Taiwanului, simulând lovituri aupra unor ținte-cheie și un blocus total contra insulei. O acțiune declarată, deci, a fi un răspuns la vizita în Statele Unite a președintei taiwaneze TsaiIng-wen. Aceste exerciții s-au încheiat luni, dar Taiwanul a detectat și marți mai multe nave de război și aeronave chineze în imediata apropiere a teritoriului insulei.”Balikatan” prevede aterizarea de elicoptere pe o insulă filipineză în largul extremității de nord a principalei insule Luzon, situată la doar 300 km de Taiwan.”Pentru a ne proteja teritoriul suveran, noi trebuie să exersăm recuperarea unei insule care ne-ar fi smulsă”, a explicat presei colonelul Michael Logico, purtător de cuvânt al armatei filipineze, la ceremonia declanșării manevrelor militare comune cu americanii. Este pentru prima oară, subliniază RFI, când aceste manevre militare au loc sub mandatul președintelui filipinez Ferdinand Marcos jr., cunoscut pentru dorința sa de a-și îmbunătăți relațiile cu Washingtonul, deteriorate sub vechiul președinte Rodrigo Duterte. În ultimele luni, corespondentul RFI la Manila a semnalat relansarea patrulelor maritime comune americano-filipineze în Marea Chinei meridionale, precum și încheierea unui acord vizând creșterea prezenței militare americane în Filipine. Conform acestui acord, trupele americane vor fi autorizate să utilizeze patru baze militare suplimentare în Filipine, între care o bază navală situată nu departe de Taiwan. Apropierea de Taiwan, comentează experți militari citați de RFI, ar putea face din Filipine un partener-cheie al Statelor Unite în cazul unei invazii chineze în Taiwan.

Răspunzând acordului americano-filipinez privind accesul american la baze navale în Filipine, Beijingul a acuzat Statele Unite că ”pune în pericol pacea și stabilitatea regională”. Ambasadorul chinez la Manilla, Huang Xilian, a protestat încă de săptămâna trecută contra organizării manevrelor comune ”Balikatan”. Informații noi anunță participarea la ele a circa 12.200 militari americani, 5.400 militari filipinezi și peste 100 australieni. Exercițiile simulează în special o debarcare amfibie pe insula Palawan, din vestul arhipelagului, aproape de insulele Spratleys, revendicate atât de China, cât și de Filipine. Militarii americani vor folosi rachete Patriot, considerate drept unul dintre cele mai bune sisteme de apărare anti-aeriană din lume, precum și sistemul de rachete de precizie Himars, care au ajutat forțele ucrainene contra invadatorilor ruși. Armatele americană și filipineză au prevăzut inițial tiruri cu muniție reală în mare, la doar 355 km de coasta de sud a Taiwanului. Dar aceste exerciții vor avea loc în final în Marea Chinei meridionale, a precizat generalul filipinez Marvin Licudin. Ele vor permite ameliorarea ”tacticilor, tehnicilor și procedurilor într-un larg evantai de operațiuni militare”, a declarat la rândul său purtătorul de cuvânt al armatei filipineze Medel Aguilar. RFI menționează că un grup de câteva zeci de manifestanți aparținând unor organizații de stânga s-au adunat marți la locul ceremoniei de deschidere a manevrelor militare comune americano-filipineze, pentru a cere guvernului filipinez să anuleze exercițiile.