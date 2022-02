Aranjamentele florale, simboluri ale dorului de un suflet drag!

In situatia in care trebuie sa participati la o ceremonie de inmormantare, ca urmare a decesului unei persoane apropiate, cel mai probabil, pe langa tristete, va mai incearca un sentiment. Este vorba despre o usoara stanjeneala fata de familia indoliata, careia nu stiti cum sa ii transmiteti mai clar trairile dumneavoastra si regretul ca un membru al acesteia a trecut in nefiinta. Exista, insa, o modalitate de a face acest lucru si fara cuvinte, in cazul in care vi le gasiti mai greu intr-un astfel de context: prin intermediul unor aranjamente florale.

Casa Bucur, firma care ofera produse si servicii de pompe funebre in Panduri si Cotroceni, cartiere din sectorul 5 al Capitalei, va pune la dispozitie numeroase modele de coroane sau jerbe, cu livrare la domiciliu, biserica sau cimitir. Mai mult decat atat, angajatii sai, adevarati profesionisti cu o experienta indelungata in acest domeniu sensibil, va furnizeaza si informatii utile cu privire la alcatuirea acestor aranjamente florale. „Florile au dobandit un rol important intr-un serviciu funerar, intrucat prin ele ne exprimam sentimentele de atasament, dragoste si regret fata de persoana decedata sau fata de familia indoliata”, se arata pe site-ul casei funerare.

In oferta firmei respective de servicii funerare din Cotroceni si Panduri, se regasesc atat flori naturale, cat si artificiale, cele dintai fiind recomandate, deopotriva pentru aspectul si mirosul lor, dar si pentru ca poarta o simbolistica mult mai puternica. Pentru a va asigura ca alegeti aranjamentul potrivit, trebuie sa luati in calcul cateva caracteristici: tipul florilor, rezistenta si culoarea acestora. In cazul in care alegeti sa oferiti florile preferate ale persoanei trecute in nefiinta, daca le cunoasteti, nu trebuie sa tineti cont de nicio alta regula, intrucat mesajul transmis familiei va fi unul clar.

In schimb, daca doriti sa achizitionati ceva in ton cu evenimentul funest, trebuie sa stiti ca: trandafirii sugereaza dragostea (cei rosii), puritatea (albi) sau prietenia (galbeni); crizantemele denota sinceritatea; garoafele arata sentimente de dragoste si afectiune; iar calele se „traduc” prin puritate, renastere, inviere etc. Conform Casei Bucur, cele mai cerute flori sunt cele rosii, galbene si albe, indiferent de specia din care provin, iar, in simbolistica religioasa, prezenta lor la inmormantare sugereaza frumusetea Raiului.

In ceea ce priveste tipul de aranjamente florale, exista trei mari categorii: coroanele, jerbele si buchetele funerare. Coroanele, de departe cele mai utilizate, pot avea forma rotunda, de inima sau lacrima, in functie de preferinte si de relatia dintre cel care le ofera si persoana trecuta in nefiinta. Pe de alta parte, jerbele, montate pe suport de brad sau alte flori, sunt mai accesibile din punctul de vedere al pretului, insa pastreaza aceeasi incarcatura simbolica. Nu in ultimul rand, buchetele funerare, destinate montarii pe capacul sicriului, sunt apreciate pentru rezistenta in timp, dat fiind ca sunt dotate cu un burete mineral care se umezeste periodic cu apa, pastrand prospetimea florilor.

In loc de concluzie, o ultima precizare din partea Casei Funerare Bucur: anumite flori se pot utiliza in aranjamente doar in sezonul specific lor. Prin urmare, trebuie sa tineti cont de acest lucru atunci cand alegeti componenta buchetului, coroanei sau jerbei prin care va aratati respectul pentru persoana defuncta si regretul pentru disparitia sa.