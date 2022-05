ASF: Piața RCA își continuă consolidarea: un jucător nou acumulează cote notabile

Reguli noi pentru clienții cu risc ridicat





Piața RCA își continuă consolidarea începută în ultima parte a anului trecut. Luna februarie 2022 a marcat continuarea procesului de diversificare, un element esențial în creșterea concurenței și, în final, a stabilității pieței. Datele raportate de companiile de asigurare și agregate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) arată că în primele trei luni din 2022 primele brute subscrise (PBS) au ajuns la 2,47 miliarde de lei.

Majoritatea societăților de asigurare, autorizate să vândă RCA, rămâne interesată de piață, concentrarea în zona celui mai mare jucător fiind în scădere, la nivelul lunii februarie. Cota de piață a Euroins a fost de sub 35% în luna februarie, față de aproape 38% în ianuarie, în timp ce jucătorii de pe următoarele poziții și-au crescut cotele. Astfel, Allianz Țiriac a depășit 20,3% în februarie, față de 18,7% în ianuarie, iar Groupama a depășit 19,3% în februarie, față de sub 14,5% în ianuarie. Și societățile Asirom VIG, Grawe și Omniasig VIG rămân cu cote considerabile, în jurul a 8%, la nivelul lunii februarie.

Pe ansamblul perioadei 1 ianuarie – 28 februarie 2022, cota de piață a Euroins a fost de circa 36%, urmată de Allianz Țiriac cu 19,49%, Groupama cu 16,84%, Grawe cu 9,32%, Asirom VIG cu 9,05%, Omniasig cu 7,71% și Generali cu 1,3%. După primele trei luni din an, cota Euroins scăzuse deja sub 35%.

De remarcat este și structura pe maturități a polițelor RCA. Peste 83% dintre acestea au fost încheiate pe perioada maximă, 12 luni, în timp ce doar 5,75% au fost încheiate pe 6 luni (perioada cea mai utilizată până acum). Aproximativ 10% dintre polițe au o maturitate de o lună.

Riscurile ridicate gestionate de BAAR vor fi împărțite în mod egal între asigurători

În sprijinul aceluiași proces de diversificare, esențial pentru o piață solidă și capabilă să își onoreze obligațiile de plată, Autoritatea de Supraveghere Financiară a venit cu o măsură gândită pentru a elimina riscul de concentrare și în zona clienților cu risc ridicat. Mai precis, Consiliul A.S.F. a decis să aprobe solicitarea firmelor de asigurare membre BAAR ca alocarea clienților cu risc ridicat să se facă în mod egal către asigurătorii autorizați să vândă RCA, nu proporțional, în funcție de cota de piață, ca până acum. Aplicarea noului algoritm de alocare a asiguraților cu risc ridicat va avea impact asupra diminuării concentrării acestor riscuri către o anumită societate de asigurare și dispersia lor, prin preluarea în mod egal de către toți asigurătorii.

Textul noii reglementări: “Alocarea asiguraților cu risc ridicat se va face în mod egal către toți asigurătorii RCA care au dreptul să practice în România această formă de asigurare și care au emis polițe RCA în anul curent, indiferent de cota de piață deținută. Alocarea se va face după următorul algoritm: câte un asigurat cu risc ridicat la câte un asigurător RCA până la epuizarea acestora, după care procedura se reia.”

Reamintim că, potrivit legislației în vigoare, clienții care primesc cel puțin trei oferte care depășesc cu 36% tariful de referință aferent categoriei din care fac parte sunt încadrați în categoria clienților cu risc ridicat și pot solicita Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România să fie repartizați către un asigurător, la un preț egal cu tariful de referință plus 36%. Până în prezent, BAAR a repartizat deja în acest fel peste 35.000 de clienți cu risc ridicat.

Un nou jucător a acumulat cotă de piață în primele patru luni

Procesul de diversificare a continuat și după luna februarie, iar în piață este prezent cu o cotă notabilă și un nou jucător, Axeria Iard, societate intrată pe piață în baza sistemului Freedom of Establishment (FOE) în decembrie 2021. Conform datelor de vânzări, raportate de brokeri și centralizate de A.S.F., societatea franceză, prezentă în România printr-o sucursală înregistrată local, a atins o cotă de piață de peste 6,5%, per ansamblul perioadei 17 ianuarie – 28 aprilie 2022. În aceeași perioadă, cu o singură excepție și ceilalți asigurători au demonstrat că au apetit pentru vânzările RCA. Euroins a păstrat cea mai mare cotă de piață, de sub 35% (același nivel ca în februarie), urmată de Groupama cu 20,5%, Allianz Țiriac cu 17% și Omniasig VIG cu 9,4%. Axeria Iard, Grawe și Asirom VIG au cote între 6,5% și 7,2%, iar Generali cu 1,15%.