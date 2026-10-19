Atacuri cibernetice asupra instalațiilor frigorifice din Franța. Cel puțin 350 de supermarketuri afectate

Sursa: dnsc.ro

DNSC avertizează asupra unei campanii de atacuri cibernetice care vizează sistemele de control și monitorizare a instalațiilor frigorifice expuse în Internet. Potrivit CERT-FR, cel puțin 350 de supermarketuri din Franța au fost afectate, atacatorii reușind să modifice de la distanță temperaturile echipamentelor, în unele cazuri până la +50°C, provocând deteriorarea produselor și inclusiv incendii. Sunt vizate echipamente Danfoss, Copeland și Dixell, iar DNSC recomandă restricționarea accesului direct din Internet, verificarea configurațiilor și utilizarea unor conexiuni securizate pentru administrarea de la distanță.