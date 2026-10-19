După ce a eșuat la licitație, Elcen invită clienții să vină să încheie contracte bilaterale. Prețul de referință pentru iarna aceasta: 1.160 de lei/Mwh

Sursa: e-nergia.ro

Electrocentrale București (Elcen), producătorul de energie electrică și termică al Capitalei, care a înregistrat un eșec recent la licitațiile de vânzare de energie la termen, a trimis invitații firmelor interesate de a face ele oferte de cumpărare în vederea încheierii de contracte bilaterale.

“Invitație pentru transmiterea unei oferte de cumpărare de energie electrică” se numește documentul transmis zilele trecute de Elcen mai multor furnizori de energie și care a ajuns în posesia noastră.

Întâmplător sau nu, invitația a fost transmisă după ce, la finalul luniii trecute, ELCEN și-a forțat norocul și a vrut să vândă energie bandă cu livrare la iarnă cu aproape 1.200 de lei/MWh, dar nu a venit nimeni să cumpere, probabil pentru că a socotit că prețul este foarte mare.

Două pachete de 5 MW bandă cu livrare în ianuarie și alte două pachete, tot 5 MW bandă, în februarie. Elcen a mai scos la vânzare 2 pachete, la aceeași putere, dar cu livrare în tot trimestrul 1 al anului viitor, la un preț doar cu puțin mai mic, de 1.140 lei/MWh.

Ofertă cu “preț de referință”

De această dată, producătorul a trimis aceste invitații potențialilor cumpărători cărpra le solicită să trimită oferte pentru a încheia contracte bilaterale la un preț de referință de 1.160 de lei/MWh, care este “negociabil în funcție de puterea contractată și perioada de livrare”.

Elcen intenționează să vândă, prin aceste contracte bilaterale, energie la o putere maximă de 20 MW, pentru fiecare lună din perioada decembrie 2026 – martie 2027. Totuși, “se acceptă oferte parțiale pentru puteri contractate de minum 5 MW”.

Electrocentrale București (ELCEN) este cel mai mare producător de energie termică din România și furnizorul principal de agent termic pentru sistemul centralizat din Capitală. Compania operează patru centrale de cogenerare (CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu), producând simultan apă caldă și energie electrică livrată în Sistemul Energetic Național. Are o putere electrică instalată de 586 MW, dar puterea disponibilă este semnificativ mai mică.

Compania folosește exclusiv gaze naturale în centrale și, dacă pentru energia termică livrată populației are achiziția la preț reglementat mic folosind gaze extrase din România (110 lei/MWh), pentru energia electrică trebuie să cumpere gaze la preț de piață – indiferent de originea gazului – care s-a tranzacționat acum și la peste 400 de lei/MWh. Gazele au atins recordul de preț al ultimilor 4 ani în Europa.

Prețuri în creștere pe piețe

Pe fondul lipsei energiei nucleare din sistem – încă nu există o dată certă de repornire a centralei deși SNN speră să aibă ambele reactoare funcționale la 1 noiembrie, , al resursei hidro limitate și al prețului mare ale gazelor, prețurile energiei electrice pentru aceasta iarnă sunt în creștere.

Scriam zilele trecute că CE Oltenia a reușit să vândă energie cu livrare în bandă la uluitorul preț de aproape 1.200 de lei/MWh, pe final de an

Prețurile spot sunt și ele la niveluri uriașe, și nu există vreo garanție că ele vor scădea, desigur cu excepția efectului pe care îl va avea asupra pieței repornirea celor două unități nuclare de la noi și creșterea generării în Bulgaria sau Ungaria, dar nu trebuie uitat că nu este apă, solarul ieftin este din ce în ce mai puțin disponibil iar consumul crește. Deci o expunere mai mare la PZU ar putea fi și mai costisitoare pentru cine nu intră în iarnă suficient contractat pe piețele la termen.

Prețul mediu al zilei de luni, 19 octombrie, este de 1.500 de lei/MWh pe PZU de la București. Adică 281 de euro/MWh, unul dintre cele mai mari din Europa. Ungurii au 292 euro/MWh și sârbii 300 de euro.