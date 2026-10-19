APCE: Doar 11 companii energetice asigură aproape jumătate din banii ANRE. Furnizorii, cel mai mare contribuitor

Puțini români știu că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nu primește bani de la bugetul de stat. Instituția care stabilește regulile pentru producători, furnizori și distribuitori și care ar trebui să-i sancționeze se finanțează din banii încasați chiar de la aceste companii. Iar acești bani ajung, în final, în facturile românilor la energie și gaze.

CUM SE FINANȚEAZĂ ANRE

Conform Ordinului ANRE nr. 82/2025, operatorii licențiați din sectorul energiei electrice plătesc ANRE în 2026 o contribuție anuală de 0,1% din cifra de afaceri netă relevantă, cu anumite excepții și ajustări. Contribuția se plătește, de regulă, în patru rate trimestriale.

CÂT AR PLĂTI DOAR PRIMELE 11 MARI COMPANII

APCE a realizat o simulare pornind de la cifrele de afaceri publicate pentru 2025 de primele 11 mari companii energetice (detaliile pe companii se regăsesc în anexa la acest comunicat):

Categorie Contribuție estimată anual % din veniturile ANRE din contribuții Furnizori 5,88 mil. € ~20% Producători 3,77 mil. € ~13% Distribuitori și transportator 2,95 mil. € ~10% TOTAL – 11 companii 12,60 mil. € ~43%

Peste 12,5 milioane de euro pe an, adică aproximativ 3,15 milioane de euro pe trimestru, de la doar 11 companii. Furnizorii sunt cel mai mare contribuitor din eșantion: singuri ar asigura circa o cincime din veniturile ANRE din contribuții.

Precizare: cifrele sunt estimări obținute prin aplicarea cotei de 0,1% asupra cifrelor de afaceri publicate, nu plăți efective confirmate. Unele companii au activități mixte, iar legislația exclude anumite venituri din baza de calcul. Pentru gaze naturale, ordinul prevede reguli de calcul specifice.

CINE PLĂTEȘTE, DE FAPT?

Pe factură nu există o rubrică „contribuție ANRE”, dar costul ajunge la consumator pe două căi:

furnizorii și producătorii își includ costurile de funcționare în calculele care stau la baza ofertelor comerciale;

își includ costurile de funcționare în calculele care stau la baza ofertelor comerciale; distribuitorii și transportatorul își pot recupera cheltuielile recunoscute de ANRE prin tarifele reglementate, plătite de fiecare consumator.

Fără documentele de fundamentare tarifară nu putem afirma că fiecare euro plătit ANRE este recuperat integral din facturi. Mecanismul prin care românii finanțează indirect ANRE există însă.

CÂT CHELTUIEȘTE ANRE in anul 2026

Bugetul ANRE pe 2026 Valoare Venituri totale 36,60 mil. € (182,9 mil. lei) Cheltuieli totale 36,17 mil. € Venituri din contribuții și tarife anuale 29,60 mil. € Cheltuieli de personal 19,10 mil. € (95,5 mil. lei)

Peste jumătate din cheltuielile ANRE merg pe salarii și alte drepturi de personal.

ÎNTREBAREA APCE

Cât de independentă poate fi o autoritate care își asigură o parte uriașă din venituri de la un număr mic de companii, chiar cele pe care trebuie să le controleze? Și de ce, în condițiile în care furnizorii sunt cei mai mari contribuitori, consumatorii văd atât de rar sancțiuni ferme împotriva practicilor lor abuzive?

Modelul de finanțare este legal și nu dovedește, prin el însuși, lipsa independenței. Tocmai de aceea impune transparență totală. APCE cere ANRE să publice:

cât a plătit efectiv fiecare mare companie către ANRE în 2025 și 2026; cât din aceste sume a fost recunoscut în tarifele reglementate; defalcarea veniturilor ANRE pe categorii: producători, furnizori, distribuitori, transport, energie electrică și gaze; de ce cheltuielile de personal depășesc jumătate din buget.

ANRE trebuie să fie arbitrul pieței de energie, nu o instituție a cărei activitate financiară rămâne o cutie neagră pentru cei care plătesc facturile!

Dan Pîrșan

Președinte, APCE – Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România