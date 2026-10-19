Incident de securitate cibernetică la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) București

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (SNR) investighează un incident de securitate cibernetică, detectat astăzi, 19.10.2026, la ora 06:30. Din primele verificări, incidentul are caracteristicile unui atac de tip ransomware.

Incidentul a fost raportat prin PlaOorma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC), iar o echipă a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) se află la sediul companiei pentru investigații.

Am luat imediat măsuri de limitare a incidentului. Pe baza verificărilor de până acum, impactul pare concentrat în rețeaua internă a companiei. Serviciul de e-mail a fost suspendat preventiv pe durata investigației.

Serviciile oferite clienților noștri funcționează în continuare, iar până în prezent nu am identificat indicii că ar fi fost afectate. Monitorizăm permanent situația.

Evaluăm, împreună cu autoritățile, ce date au fost afectate și vom informa persoanele și instituțiile vizate, conform legii. SNR va sesiza organele competente, inclusiv DIICOT.

Până la restabilirea serviciului de e-mail, clienții și partenerii ne pot contacta la numărul de telefon 0720767 145 sau e-mail: radiocom.urgente@gmail.com. Vă rugăm să tratați cu precauție mesajele primite în numele SNR și să nu accesați linkuri sau atașamente neașteptate.