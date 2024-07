Ceremonie de deschidere grandioasă a JO de la Paris

A XXXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară, ce se desfășoară la Paris, a avut parte de o ceremonie de deschidere grandioasă. Pentru prima dată în istorie, ceremonia s-a mutat de pe un stadion pe malurile unui fluviu, Sena fiind aleasă ca fundal și simbol pentru această festivitate unică. (Precedenta ediție a avut loc în Tokyo, în 2021, cu un an întârziere din cauza pandemiei de Covid).

Multe dintre numele sonore care au participat au fost ținute secrete de organizatori, pentru a spori surpriza.

În debut, un scenariu de efect ni l-a înfățișat pe Zinedine Zidane purtând torța olimpică, de la locul tradițional la cel ales special, pe care a predat-o apoi unor copii.

Un impresionant spectacol acvatic a lăsat să se întrevadă culorile roșu, alb și albastru, culorile naționale ale Franței.

Întregul show s-a vrut a fi o trecere de la vechi la nou, un ”nou” renăscut odată cu aportul lui Pierre de Coubertin, adevărată figură de legendă.

Prima delegație a fost, tradițional, cea a Greciei (evident, pe o ambarcațiune), urmată de una a refugiaților. Următoarele delegații au defilat în ordine alfabetică, țării-gazdă, Franța, rezervându-i-se un loc special la final.

Delegația României a fost alcătuită din 106 reprezentanți, având drept purtători de drapel pe canotorii Marius Vasile Cozmiuc și Ionela Cozmiuc.

David Popovici și echipa feminină de gimnastică nu au putut participa din cauză că urmează să intre foarte curând în competiție.

Sursă foto: X.com (Twitter)

Ceremonia s-a desfășurat sub bagheta directorului artistic Thomas Jolly, care a pus în scenă un spectacol impresionant, menit să aducă laolaltă vechiul și noul, clasicul și modernul. Trecând prin istoria culturală a Franței, de la Catedrala Nôtre Dame, cu o reprezentație avându-l în prim-plan pe Quasimodo, personajul lui Victor Hugo, la Muzeul Luvru (cel mai mare din lume) și Quai d’Orsay, evocând Revoluția franceză cu ritmuri rock îndrăznețe, urmate de muzică de operă, ajungând apoi la ritmuri și cutume moderne, show-ul imaginat de Thomas Jolly a cuprins și 12 tablouri, sub câte o titulatură (”libertate”, ”fraternitate” și ”egalitate” fiind completate de unele stabilite ad-hoc – ”sincronicitate”, ”sportivitate”, ”diversitate” etc.).

Dacă majoritatea spectacolului s-a constituit într-o reușită certă, ”sceneta” cu Minionii și furtul tabloului Mona Lisa, ca și ilustrarea artistică a diversității au cam lăsat de dorit, putând fi imaginate, credem, mai bine.

Însă spectacolul grandios, energiile reunite ale tuturor delegațiilor participante, spiritul olimpic (nepieritor!) suntem convinși că vor impulsiona sportivii către autodepășire și performanțe unice, oferind și iubitorilor sportului de pe întreg mapamondul momente de neuitat.

De notat că la ceremonie a participat și Nadia Comăneci, sosită acolo special pentru eveniment.

În drumul final spre Hauts-de-Seine, torța a fost purtată de Rafael Nadal, Nadia Comăneci, Carl Lewis și Serena Williams.

De asemenea, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice au participat peste 120 de șefi de state și de guverne, printre care și președintele Klaus Iohannis.

Repere istorice

Jocurile Olimpice, desfășurate încă din Antichitate, au fost întotdeauna ceva special, acel eveniment la care orice sportiv este mândru să participe și pe parcursul căruia va da tot ce are mai bun în el pentru a obține o performanță care să rămână înscrisă pentru eternitate în istoria Olimpiadei.

Prima atestare documentară a fost în anul 776 î. Hr. în Olympia, Grecia și întrecerile s-au desfășurat până în anul 393.

Jocurile Olimpice moderne își încep istoria în 1896, la Atena, evenimentul fiind datorat francezului Pierre de Coubertin.

Ediția din 2024, desfășurată la Paris, are o semnificație specială pentru români, marcând centenarul primei medalii olimpice a României (primită de componenții echipei de rugby, tot la Paris, în 1924!).

Debut fulminant în sporturile de echipă

De notat că, deși ceremonia de deschidere s-a desfășurat vineri seară, întrecerile au început încă de miercuri, cu întâlniri deosebit de atractive la rugby în 7, fotbal, handbal feminin. Spectacolul se anunță în continuare fascinant – pentru cei care nu au urmărit întrecerile din primele zile să amintim că la fotbal s-a înregistrat deja o mare surpriză, Marocul învingând Argentina după un meci în care au avut loc și incidente, Africa de Sud a eliminat în ”sferturi” reprezentativa Noii Zeelande într-o partidă în care a dus defensiva la rugby în 7 la un nivel greu de imaginat – și probabil imposibil de întrecut -, iar meciurile de handbal feminin au fost de asemenea spectaculoase, atingând maximum de suspans în disputa dintre Germania și Coreea de Sud (câștigată, în cele din urmă, de asiatice).