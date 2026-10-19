IT

Operațiune internațională împotriva unei rețele de phishing responsabile pentru peste un miliard de mesaje frauduloase

Curierul Național
Autor
Curierul Național
Foto: magnific.com

Sursa: dnsc.ro

Autoritățile și companiile de securitate cibernetică au destructurat parțial o infrastructură internațională de phishing care a vizat peste 75.000 de organizații din 150 de țări. Rețeaua utiliza platformele YAM Store, CoGUI și Iron Man pentru distribuirea mesajelor frauduloase și furtul credențialelor și al datelor bancare. Numai în 2026, peste 750 de milioane de mesaje malițioase au vizat clienți Microsoft. În urma operațiunii, Microsoft și partenerii săi au dezactivat peste 20.000 de conturi și au blocat aproximativ 100.000 de domenii utilizate în activități frauduloase.

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